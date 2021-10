Une nouvelle vidéo de Body Cam donne des indices sur le différend Gabby Petito-Brian Laundrie

in

Dans cette séquence, Gabby admet en larmes avoir giflé Brian. Lorsqu’un officier lui demande si l’homme l’a frappée, le son étouffé rend difficile d’entendre sa réponse dans son intégralité. Le vendredi 1er octobre, le département a publié une nouvelle vidéo de caméra corporelle, dans laquelle le son est plus clair.

La vidéo, publiée sur Fox News, montre un officier demandant à Gabby si Brian l’a frappée. Elle répond : “Je suppose, je suppose, ouais, mais je l’ai frappé en premier… il a aimé, il m’a attrapé le visage, comme, je suppose… , genre, frappe-moi au visage ou quoi que ce soit. “

Elle continue, dans plus d’audio clairement dans la nouvelle vidéo, “Il m’a attrapé avec son ongle, et je suppose que c’est pourquoi ça a l’air … définitivement j’ai été coupé ici, [points to cheek] parce que je peux le sentir. Quand je le touche, il brûle.”

L’appelant au 911 avait déclaré à la police que “le monsieur giflait la fille”, ajoutant: “Ils ont couru sur le trottoir. Il l’a frappée, a sauté dans la voiture et ils sont partis.”