Une nouvelle vidéo de flashback choquante confirme que Corey a tué Seb ? 10z viral

Corey Brent (Maximus Evans) aurait assassiné Seb Franklin (Harry Visinoni) dans Coronation Street.

L’adolescent devrait témoigner la semaine prochaine dans des scènes tendues, alors que lui et Kelly Neelan (Millie Gibson) sont jugés pour leur rôle dans la disparition de Seb.

Alors que les téléspectateurs estiment que Corey est très certainement responsable, l’identité du tueur est en fait inconnue, étant donné que Nina Lucas (Mollie Gallagher) a du mal à se souvenir des événements de la nuit en question.

Cependant, tout sera révélé dans une série d’épisodes flashback spéciaux qui seront diffusés lundi 30 août, mais ce clip tiré du premier des deux épisodes pourrait-il déjà nous apporter les réponses dont nous avons besoin ?

Corey, vu avec l’avocat Sabeen, a l’air très confiant, car il prétend que sa version des événements est la vérité. Sabeen estime que ses chances devant le tribunal sont bonnes, mais l’avertit que l’opposition tentera probablement de démêler son histoire.

Un flash-back voit alors le garçon tordu quitter la scène du crime la nuit de l’attaque. Il se cache derrière un mur, contemplant son prochain mouvement.

À ce moment, cependant, il se rend compte qu’il y a du sang sur ses mains et son visage ! Il enlève ses vêtements et les emballe dans un sac, désespéré de les garder cachés.

Le destin de Corey sera révélé dans les scènes à venir (Photo: ITV)

Cette vidéo confirme-t-elle que Corey est bien le tueur de Seb ? Nous devrons juste attendre et voir!

Les souvenirs de Nina reviendront lors de la double facture de lundi, car elle se souvient exactement de ce qui est arrivé à son petit ami, ce qui signifie que les téléspectateurs auront des réponses à toutes leurs questions.

Harry Visinoni, qui jouait Seb, reprend son rôle pour les épisodes en question.

“J’étais de retour depuis plus d’une semaine pour filmer les scènes”, a-t-il déclaré, discutant de son retour.

” J’ai toujours su que je reviendrais au cinéma mais je ne savais pas exactement ce que les scènes de flashback allaient montrer, il y avait beaucoup plus de détails dans les scènes et plus de tournages que prévu mais je suis vraiment content de Ce que nous avons.’

Coronation Street diffuse ces scènes le lundi 30 août à 19h30 et 20h30 sur ITV.

