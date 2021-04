Une nouvelle vidéo de Mortal Kombat montre plus de chorégraphies de combat épiques

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Mortal Kombat est presque là, et l’excitation ne semble augmenter que pour l’adaptation très attendue du jeu vidéo. Il y a un certain nombre de choses à espérer, y compris les ré-imaginations en direct de certains personnages préférés des fans, tels que Kano, Sonya Blade et Sub-Zero. Cependant, un aspect du film pour lequel la plupart des fans sont probablement les plus pressés est le combat extravagant (et sanglant). Sur la base des bandes-annonces, les scènes de combat sont impressionnantes, mais une nouvelle vidéo des coulisses nous donne maintenant un meilleur aperçu de la chorégraphie épique du combat.