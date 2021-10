Une nouvelle vidéo montre que le Tennessee s’est fait voler contre Ole Miss

Ole Miss a battu le Tennessee 31-26 samedi soir lors du retour très attendu de Lane Kiffin au Neyland Stadium.

La victoire n’est pas venue sans controverse.

Après le match, des fans en colère ont lancé des bouteilles en verre, des balles de golf et un assortiment d’autres projectiles sur le terrain pour exprimer leur mécontentement face à ce qui s’était passé.

C’était une démonstration objectivement inconvenante de la part des supporters de l’équipe perdante, mais sans aucun doute au moins en partie en raison de la frustration quant à la façon dont le match a finalement été arbitré. Si la sortie avait été appelée équitablement, les Volontaires auraient probablement remporté leur propre victoire.

De toute évidence, les émotions étaient brutes avant celui-ci. Beaucoup voulaient désespérément voir cette très bonne équipe 4-2 du Tennessee punir le groupe 4-1 Ole Miss de Kiffin pour la façon dont il avait utilisé et abusé des Vols au cours de sa seule saison avec le programme. Cela a fait monter les enchères d’un cran.

Une poudrière d’émotions s’est lentement mais sûrement constituée tout au long de la soirée.

Cela a commencé au premier quart, lorsque Ole Miss a tenté de convertir un 4e et 3e au Vols 45 pour voir une paire de défenseurs du Tennessee lire parfaitement le jeu et apparemment forcer un échappé qui a été renvoyé pour un touché. Malheureusement, lors de l’examen du jeu, les arbitres ont déterminé que la progression vers l’avant de Matt Corral était arrêtée et ont retiré le score du tableau. Au lieu de cela, ils ont donné le ballon au Tennessee au milieu de terrain – ce qui a finalement conduit à un botté de dégagement.

Cela a donné le ton à ce qui se passerait dans la dernière minute du jeu et a finalement précédé l’indignation des fans qui a conduit au lancement d’objets sur le terrain.

Avec un peu moins d’une minute à jouer, les arbitres sur le terrain ont décidé que l’ailier rapproché du Tennessee Jacob Warren s’était arrêté juste avant le premier essai sur un jeu 4e et 24 dans un endroit discutable.

Lorsque l’appel sur le terrain a été confirmé par les officiels, les fans ont craqué.

La vidéo de la pièce en question est assez claire. Il est difficile de reprocher aux fans de Vols de se sentir volés alors que la bande montre clairement qu’ils l’ont fait.

Encore une fois, certains comportements sont inexcusables. Et jeter des trucs sur le terrain d’une manière qui pourrait blesser les gens n’est jamais acceptable, mais le contexte compte. Et les actions causées par la frustration accumulée à propos d’un match mal arbitré ont beaucoup plus de sens que celles qui se produisent spontanément sans aucune raison.

Le mauvais arbitrage est devenu un thème cette saison. En fait, mis à part des problèmes hors du terrain comme un journaliste de la SEC critiqué pour s’être habillé de manière inappropriée et un joueur intimidant un responsable d’équipement à la vue des caméras, cela a été l’histoire de l’année dans le football universitaire.

Entre les équipes les mieux classées se faisant voler des victoires et des programmes moins notables soumis à des appels douteux, ce fut un désastre d’arbitrage après l’autre en 2021.

À un moment donné, quelqu’un devra intervenir et régler ce problème. Parce que s’ils ne le font pas, l’intégrité du jeu peut subir le genre de dommages irréparables que personne ne pourra jamais réparer.

