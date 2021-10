Une nouvelle vidéo montre que les Red Sox ont été trompés par Win vs Astros

Les Astros de Houston ont battu les Red Sox de Boston 5-4 vendredi soir.

Malheureusement, leur victoire n’est pas venue sans controverse.

L’arbitre du marbre David Rackley a eu une performance particulièrement horrible ce jour-là, avec une séquence particulièrement flagrante illustrant ce à quoi Boston a dû faire face toute la nuit.

L’incident en question s’est produit en début de 5e manche, les Red Sox menaient 3-1.

JD Martinez a pris le premier lancer pour une balle, mais ensuite les choses ont changé. Viennent ensuite un curseur et deux balles rapides – chacune étant appelée une grève. Chacun de ces emplacements a raté le coin extérieur.

Cette troisième grève, en particulier, était complètement folle.

De mauvais appels arrivent, évidemment, mais pour une raison quelconque, Rackley ne les a appelés que contre Boston. Pendant ce temps, Chris Sale n’a pas pu acheter une prise en première manche malgré avoir attrapé le coin de la zone des prises.

La cohérence compte. Et dans un match serré, comme celui qui s’est produit vendredi soir, des arbitres de mauvaise qualité peuvent faire la différence.

Le mauvais arbitrage est devenu un thème dans le sport cette année. Au niveau professionnel et au niveau collégial, c’est voler des escouades de victoires à gauche et à droite. Espérons que quelqu’un intervienne et fasse quelque chose, car à ce stade, cela devient un peu embarrassant.

