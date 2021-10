Une nouvelle vidéo montre que l’Oregon a été trompé par la victoire contre Stanford

in

Stanford a surpris le monde samedi soir avec une victoire 31-24 sur l’Oregon.

La perte a envoyé le puis-Non. 3 Ducks se sont classés dans le top 25 et ont poursuivi la tradition du Pac-12 de se cannibaliser.

Malheureusement, un astérisque doit être inclus lors de la discussion à la fois de ce jeu particulier et de toutes ses ramifications.

La vidéo parle d’elle-même:

Avec environ 30 secondes restantes dans le jeu et Stanford en position marquant un touché, toute la ligne o de l’équipe a sauté de manière flagrante avant le snap.

L’arbitre qui surveillait le jeu a clairement vu ce qui s’est passé, mais pourtant il n’y a pas eu de coup de sifflet.

Tout le monde sait ce qui s’est passé ensuite. Stanford a converti une passe, l’Oregon a été appelé pour interférence de passe défensive sur le quatrième et le but et Stanford a fini par égaliser le match.

Sans le non-appel brutal, l’Oregon serait probablement sorti victorieux de cette sortie particulière.

Ce n’est évidemment pas le premier cas d’arbitrage bâclé de mémoire récente. Une équipe de la SEC a été escroquée d’une victoire nette la semaine dernière et l’Oregon a reçu un appel très généreux il y a quelques semaines à peine.

À un moment donné, les pouvoirs en place devront intervenir et faire quelque chose pour remédier à cette situation. L’intégrité du sport est érodée à chaque fois que quelque chose comme cela se produit.

