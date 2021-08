Une nouvelle vidéo YouTube montre un superbe iPhone 13 sans encoche

L’une des fonctionnalités les plus intrigantes de l’iPhone 13 est que l’appareil aura une encoche nettement plus petite que son prédécesseur. Plus précisément, la largeur de la nouvelle encoche mesurera environ 26,88 mm contre 34,83 ​​mm sur l’iPhone 12 de l’année dernière. Fait intéressant, il y a également eu des grondements ces derniers mois qui indiquent les efforts d’Apple pour éliminer complètement l’encoche au cours des prochains ans. À ce stade, nous avons vu quelques brevets Apple qui détaillent la technologie d’affichage capable d’héberger des capteurs Face ID et Touch ID intégrés.

Retirer l’encoche de l’iPhone

Il y a quelques semaines, la chaîne YouTube de ConceptsiPhone a mis en ligne une vidéo illustrant à quoi ressemblerait un iPhone sans encoche. Qu’il suffise de dire que le résultat final est incroyablement élégant et futuriste. La vidéo conceptuelle va encore plus loin et montre ce qu’un iPhone avec un écran complet peut apporter. Comme le montre la vidéo ci-dessous, imaginez pouvoir régler le volume de votre appareil via un curseur sur le côté.

Maintenant accordé, certaines des fonctionnalités de cette vidéo conceptuelle sont soit irréalistes, soit quelque chose qu’Apple ne souhaite pas poursuivre. Néanmoins, étant donné que les recherches d’Apple sur un iPhone sans encoche sont toujours en cours, la vidéo nous donne peut-être un aperçu de l’iPhone du futur.

Fonctionnalités de l’iPhone 13

Afficher les mises à niveau

Un iPhone sans encoche, s’il devait devenir réalité, c’est encore dans quelques années. En attendant, tous les yeux sont désormais focalisés sur le futur iPhone 13. L’une des caractéristiques les plus notables de l’iPhone 13 est l’inclusion d’un écran ProMotion 120 Hz. Cela permettra un défilement plus fluide et une meilleure réactivité. La fonctionnalité, comme pour la plupart des nouvelles fonctionnalités de l’iPhone, sera d’abord exclusive aux modèles Pro.

Il existe également des rapports selon lesquels l’iPhone 13 comportera un affichage permanent qui affichera toujours l’heure, l’icône de la batterie et les notifications entrantes.

Caméras iPhone améliorées

L’encoche de l’iPhone mise à part, nous pouvons nous attendre à voir l’iPhone 13 offrir de meilleures performances de caméra dans des paramètres de faible luminosité et une prise en charge du mode Portrait pour l’enregistrement vidéo. Et bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles l’iPhone 13 pourrait être équipé d’un téléobjectif périscope, il est plus probable que cela arrivera avec l’iPhone 14 ou l’iPhone 15.

Un récent rapport de Bloomberg apporte un éclairage supplémentaire sur certaines nouvelles fonctionnalités de filtre à venir dans la gamme iPhone 13 :

Une autre fonctionnalité permettra aux utilisateurs de mieux contrôler l’apparence des couleurs et des reflets dans leurs images. Les utilisateurs pourront choisir parmi plusieurs styles à appliquer à leurs photos, dont un pour afficher les couleurs à une température plus chaude ou plus froide tout en gardant les blancs neutres. … La fonctionnalité différera des filtres standard, disponibles dans l’application Appareil photo de l’iPhone depuis 2013, en appliquant avec précision des modifications aux objets et aux personnes sur les photos à l’aide de l’intelligence artificielle, plutôt que d’appliquer un seul filtre sur l’ensemble de l’image.

Apple devrait lancer cette année quatre modèles d’iPhone 13, comme l’année dernière. Vraisemblablement, tous les nouveaux modèles d’iPhone auront une encoche plus petite. Notamment, 2021 sera probablement la fin de la gamme iPhone Mini. L’appareil ne se vend pas bien depuis son lancement, Apple ayant considérablement réduit sa production ces derniers mois.

Date de sortie de l’iPhone 13

Apple devrait lancer les quatre modèles d’iPhone 13 en septembre. Cela contraste fortement avec les années précédentes où certains modèles étaient sujets à des retards. L’année dernière, par exemple, certains modèles d’iPhone 12 n’ont été lancés qu’en novembre en raison de contraintes d’approvisionnement causées par le coronavirus.

Les attentes de vente sont élevées

Avec le lancement de l’iPhone 13 au coin de la rue, une encoche plus petite et tout, les attentes de vente sont quelque peu élevées. Une enquête récente, par exemple, a révélé que près de la moitié de tous les propriétaires d’iPhone sont intéressés par une mise à niveau.

