Une nouvelle vidéo YouTube nous montre exactement à quoi ressemble l’iPhone 13 inédit d’Apple

Malgré tous les efforts d’Apple pour garder secrets les produits à venir, les rumeurs sur l’iPhone 13 n’ont pas manqué au cours des derniers mois. Avec le mois d’août qui approche à grands pas, je pense qu’il est juste de dire que nous avons maintenant une assez bonne compréhension de ce que l’iPhone de nouvelle génération d’Apple apportera à la table.

S’il y a certainement une chance qu’Apple nous réserve encore quelques surprises, un bon nombre de fonctionnalités de l’iPhone 13 ont déjà fuité. Ceci, bien sûr, est tout à fait normal pour les produits Apple inédits. La réalité est que la chaîne d’approvisionnement d’Apple est tout simplement trop vaste pour empêcher les rumeurs de fuir des semaines et parfois des mois à l’avance.

Meilleure offre du jour Contrôlez votre porte de garage de n’importe où avec votre smartphone ou Alexa ! Prix ​​catalogue :29,98 $ Prix :19,98 $ Vous économisez :10,00 $ (33%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Conception de l’iPhone 13

Du point de vue du design, l’iPhone 13 ressemble beaucoup à l’iPhone 12. À mon avis, c’est une bonne chose. Rappelons que l’iPhone 12 a enfin supprimé le design aux coins arrondis qui a défini le facteur de forme de l’iPhone pendant des années. Au lieu de cela, l’iPhone 12 présente des bords plus nets et le design lui-même rappelle celui de l’iPhone 4. Non seulement cela donne un look plus élégant, mais cela rend également l’appareil moins susceptible de glisser de vos mains.

Cela dit, il y aura de légers changements dans le design de l’iPhone 13. Pour commencer, une rumeur sur l’iPhone 13 prétend que la bosse de l’appareil photo sera légèrement plus épaisse. De plus, l’encoche sera plus petite. Plus précisément, la nouvelle encoche aura une largeur de 26,8 mm. C’est environ 8 mm plus petit que l’encoche de l’iPhone 12.

Une nouvelle vidéo montrant à quoi ressemblera probablement le design final de l’iPhone 13 peut être vue ci-dessous. Notez que l’alignement de la caméra de l’iPhone 13 sera légèrement différent.

Fonctionnalités supposées de l’iPhone 13 : un meilleur affichage

Comme pour les autres rumeurs sur l’iPhone 13, une information intrigante se concentre sur l’affichage. Selon les rapports, les modèles iPhone 13 Pro seront les premiers iPhones à disposer d’un écran ProMotion 120 Hz. Cette fonctionnalité permettra un défilement plus fluide et une réactivité améliorée.

De plus, la mise en œuvre d’Apple n’aura pas d’impact perceptible sur la durée de vie de la batterie. Les rapports indiquent que l’écran de l’iPhone 13 basculera automatiquement entre les taux de rafraîchissement de 60 Hz et 120 Hz en fonction du scénario d’utilisation.

L’iPhone 13 peut emprunter une fonction Apple Watch

Il y a de fortes chances que l’iPhone 13 soit doté d’un affichage Always-On. L’implémentation sera probablement de nature similaire à ce qui existe déjà sur l’Apple Watch.

Selon le leaker Max Weinbach, cette fonctionnalité ne sera pas personnalisable.

“La conception actuelle ressemble fondamentalement à un écran de verrouillage atténué”, a déclaré Weinbach plus tôt cette année. « L’horloge et la charge de la batterie sont toujours visibles. Les notifications semblent être affichées à l’aide d’une barre et d’icônes. Lors de la réception, la notification apparaîtra normalement, sauf que l’écran ne s’allumera pas entièrement. Au lieu de cela, il l’affichera comme vous en avez l’habitude en ce moment, sauf en grisé et seulement temporairement.

C’est une fonctionnalité intrigante et c’est certainement une rumeur sur l’iPhone 13 que nous espérons se révéler vraie.

Meilleures performances de la caméra

Comme nous nous y attendions, l’iPhone 13 introduira de meilleures performances de caméra à tous les niveaux. Outre l’amélioration des performances de l’appareil photo en basse lumière, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles l’iPhone 13 offrirait également une meilleure fonctionnalité de stabilisation d’image, un objectif ultra-large plus performant et la prise en charge du mode Portrait pendant l’enregistrement vidéo.

L’analyste réputé Ming Chi-Kuo, via MacRumors, a relayé ce qui suit à propos de l’appareil photo iPhone 13 d’Apple à la fin de l’année dernière :

L’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo s’attend à ce que l’ouverture de l’objectif ultra grand angle des iPhone 13‌ Pro et ‌iPhone 13‌ Pro Max passe de ƒ/2,4 à f/1,8, avec un nouvel ensemble d’objectifs à six éléments. Cela permettrait une profondeur de champ plus faible et beaucoup plus de lumière pour entrer dans l’objectif, conduisant à des images considérablement améliorées avec l’objectif ultra grand angle.

Date de sortie

L’intégralité de la gamme iPhone 13 d’Apple serait lancée fin septembre. Bien que cela soit généralement acquis, ces dernières années, nous avons vu de nouveaux modèles d’iPhone être lancés plus tard que d’habitude en raison des contraintes de la chaîne d’approvisionnement.

Meilleure offre du jour Voici : Apple AirPods Pro vient d’atteindre le prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission