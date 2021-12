Une nouvelle vie pour les eaux usées traitées : recharger les aquifères souterrains

25/12/2021 à 09:04 CET

Ana I. Montañez

Les eaux usées, une fois traitées et purifiées, pourraient avoir une seconde vie dédiée à la lutte contre le stress hydrique en période de sécheresse, notamment en zone côtière et avec des augmentations saisonnières de la consommation d’eau. L’objectif est de lutter contre la surexploitation des ressources souterraines.

Ainsi, l’eau récupérée peut devenir l’élément clé d’un système de recharge d’aquifère souterrain géré. C’est l’objectif d’un projet pilote appelé LIFE Matrix, qui vise à réutiliser 50 000 mètres cubes d’eau récupérée pour recharger ces réservoirs par infiltration de surface, augmentant ainsi les ressources en eau souterraine de 15 %.

Cette recherche vise également à réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre de 99 % par rapport aux autres techniques utilisées.

Ce projet pilote durera 36 mois à Marbella (Malaga), où la consommation d’eau triple pendant la saison estivale, en raison de l’augmentation de la demande qu’implique l’essor du tourisme. À cela s’ajoute la croissance démographique au niveau provincial, où la population résidente a augmenté de 30 % au cours des 20 dernières années.

L’eau s’infiltrera dans le sol | Agences

« Pour cette raison, il est nécessaire d’intégrer les ressources en eau non conventionnelles et durables, telles que l’eau récupérée, dans les plans de gestion & rdquor ;, soulignent de LIFE Matrix, qui soulignent également que 34 des 69 masses d’eau souterraine d’Andalousie subissent des « pressions importantes & rdquor ;, en raison de l’utilisation de l’eau pour les activités agricoles, l’approvisionnement urbain et les terrains de golf, selon le Plan hydrologique de la démarcation hydrographique des bassins méditerranéens andalous (PH-DHCMA) pour la période entre 2015 et 2021.

L’objectif principal de cet essai expérimental est d’augmenter la disponibilité des ressources en eau souterraines et de s’attaquer à deux problèmes, la rareté de l’eau et la surexploitation des aquifères, à travers un système basé sur trois volets : un de nature physique, axé sur l’amélioration de la qualité de l’eau ; un volet numérique qui recueillera toutes les informations enregistrées aux points de contrôle et établira les niveaux de risques pour la santé et l’environnement et, enfin, un volet gouvernance, qui établira des lignes directrices et des guides méthodiques pour améliorer la recharge des nappes et standardiser leur mise en œuvre sous un cadre juridique au niveau national ou européen.

Schéma d’un aquifère |

Des chercheurs ont été proposées pour démontrer la viabilité de la réutilisation de l’eau pour la recharge des aquifères en termes de sécurité de l’eau tant au niveau environnemental que pour l’être humain, ainsi que la durabilité environnementale et économique en tant que valeurs ajoutées des eaux récupérées, en plus d’améliorer la perception que la population en a.

Comment ça marche?

La station d’épuration des eaux usées (STEP) de La Víbora de Marbella, gérée par l’entreprise publique Acosol, accueillera la construction du système géré de recharge de l’aquifère.

Le volume d’eau récupérée jugé nécessaire sera acheminé de la station de traitement tertiaire vers un ensemble de bassins. Là, il traversera une zone humide artificielle où il subira un processus de phytoremédiation (phytotechnologie qui tire parti de la capacité des plantes à absorber les éléments polluants) et, plus tard, Il sera transféré dans le bassin de recharge où il s’infiltrera par gravité à travers une couche organique perméable et réactive jusqu’à atteindre le niveau de l’aquifère.

Marbella (Malaga) | Pixabay

« Le flux d’eau récupérée à travers le système de recharge améliorera naturellement sa qualité, en réduisant la salinité, la quantité de nutriments et les composés émergents & rdquor ;, expliquent Life Matrix.

Grâce à ce système, les chercheurs calculent que la quantité d’eau traitée rejetée dans la mer depuis La Vibora sera réduite, puisque la réutilisation de cette ressource alternative augmentera de 10 % en raison de sa nouvelle vie dans les aquifères.

Life Matrix est coordonné par la Fondation du Centre andalou de recherche sur l’eau (Cetaqua Andalucía), à laquelle participent également Acosol et le Centre d’hydrogéologie de l’Université de Malaga (CEHIUMA). De plus, il est cofinancé par la Commission européenne à travers le programme LIFE.