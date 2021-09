Une nouvelle vie pour les Masters Estrella Damm Andalucía

28/09/2021 à 17h23 CEST

L’Estrella Damm NA Andalucía Masters, qui se tiendra du 14 au 17 octobre au RCG Valderrama, double sa cagnotte par rapport à la difficile année 2020 et atteint le trois millions d’euros, ouvre ses portes au public pratiquement sans limite de capacité et bénéficie de la présence du numéro un mondial, Jon Rahm, rempart européen de la Ryder Cup récemment organisée et la principale revendication de ce tournoi de l’European Tour dont les principaux sponsors sont Estrella Damm et Andalucía.

Les représentants des institutions et organisations réunis au Real Club Valderrama, dirigé par Manuel Alejandro Cardenete, vice-ministre du Tourisme, de la Régénération, de la Justice et de l’Administration locale de la Junta de Andalucía, a clairement indiqué l’importance de l’Estrella Damm NA Andalucía Masters, un tournoi qui a été déclaré événement d’intérêt public exceptionnel par le gouvernement espagnol, pour récupérer des espaces de normalité, sans sous-estimer, loin de là, sa nature de moteur économique, touristique et sportif pour San Roque, l’Andalousie et l’Espagne.

Dans son adresse, Simon Alliss, directeur du tournoi et représentant de l’European Tour lors de l’événement, a fait référence à la nature du championnat comme un phare dans le rétablissement de la normalité tant attendue après une période difficile : « Nous avons vécu 18 mois très difficiles, mais je suis convaincu que nous avons surmonté le pire et que l’avenir s’annonce radieux.

“Nous avons laissé derrière nous 18 mois de tournois à huis clos, de restrictions de voyage et de frontières très serrées pour lutter contre ce terrible virus, mais nous revenons au merveilleux Real Club Valderrama, qui est dans un état spectaculaire avec l’envie de revoir ses rues pleines de fans, d’entendre le rugissement du public et d’accueillir Jon Rahm, numéro un mondial, en Andalousie & rdquor;, a récapitulé Alliss.

Des tournois pour promouvoir le golf

Pablo Mansilla, président de la Fédération royale andalouse de golf, a tenu à souligner l’importance des grands événements en complément du travail de diffusion et de promotion mené par les fédérations, puisqu’elles servent à faire découvrir le golf à un public beaucoup plus large de manière attractive et efficace. “Ils sont le meilleur moyen de promouvoir le golf”, a-t-il déclaré.

PPour sa part, Javier Reviriego, directeur général du Real Club Valderrama, influencé les forces sportives et organisationnelles de cette nouvelle édition une fois surmontées les difficultés du passé récent, dans l’engagement du terrain pour l’environnement et dans les perspectives d’avenir du tournoi grâce à la nouvelle relation établie entre le PGA Tour et l’European Tour, une alliance qui pourrait ouvrir de façon décisive les portes du tournoi au marché américain.

« L’année dernière, nous avons décidé d’aller de l’avant dans des circonstances très difficiles, ce qui a été possible grâce à l’engagement et à la fidélité des institutions et des sponsors du tournoi.. C’est une grande joie que le public revienne à Valderrama, les données de vente de billets vont très bien et nous sommes sûrs que nous aurons une super ambiance & rdquor;, a expliqué Reviriego.

Un domaine exigeant

« Le terrain va être dur, exigeant, mais toujours juste. Le principal changement de ces derniers mois concerne notre engagement pour une maintenance plus durable. Nous avons remplacé les pelouses par du « paillis » pour économiser l’eau. Nous souhaitons maintenir le même niveau de terrain, mais de manière plus durable en termes d’utilisation de l’eau, des produits, etc. & rdquor ;.

Enfin, et clôturant l’acte, Manuel Alejandro Cardenete, représentant de la Junta de Andalucía, a souligné l’importance du golf pour l’Andalousie dans différents domaines, surtout maintenant que les paramètres sanitaires s’améliorent sensiblement. Cette communauté, ajoutant la septième édition de l’Estrella Damm NA Andalucía Masters, a déjà accueilli 63 événements de l’European Tour sur son territoire, auxquels il faut ajouter d’autres tournois professionnels du Ladies European Tour, du Challenge Tour ou de l’Alps Tour, et du futur Solheim. Coupe qui aura lieu en 2023 à Finca Cortesín.

« L’Andalousie a depuis longtemps dépassé la combinaison du soleil et de la plage en tant que revendication pour les touristes et le golf est une partie essentielle de notre offre. Nous avons 21% des champs en Espagne, un total de 104 champs et il y a de nouveaux projets pour augmenter ce nombre. Le golf nous permet de désaisonnaliser le tourisme, nous recevons en moyenne un million de personnes par an juste pour jouer au golf et nous allons continuer à parier sur ce secteur & rdquor;, a déclaré Cardenete.

Crucial dans l’issue de la Race to Dubai

L’Estrella Damm NA Andalucía Masters, un tournoi de l’European Tour qui sera crucial dans l’issue de la Race to Dubai 2021, là l’ordre du mérite de ce circuit, offrira au public un grand casting mené par Jon Rahm, actuel numéro un mondial, premier champion espagnol de l’US Open et star de l’équipe européenne de la Ryder Cup vient de jouer à Whistling Straits, où il a réalisé le score le plus élevé (3,5 points en cinq matchs) de l’équipe continentale.

ETl Estrella Damm NA Andalucía Masters, tournoi European Tour valable pour la Race to Dubai qui est célébré grâce à la collaboration essentielle du Real Club Valderrama, est parrainé par Estrella Damm et le ministère du Tourisme, de la Régénération, de la Justice et de l’Administration locale de la Junta de Andalucía, en plus d’être cofinancé avec des fonds européens et d’avoir été déclaré événement exceptionnel d’intérêt public pour le gouvernement espagnol.