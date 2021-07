Une nuit à Central Park’ – Édition 10e anniversaire

Andrea Bocelli, l’un des chanteurs les plus célèbres de tous les temps, sortira Concerto: One Night In Central Park – 10th Anniversary Edition le 10 septembre 2021. « Central Park représente l’apogée de ma carrière ou du moins le moment le plus excitant de toute ma vie. carrière. J’ai réalisé que mes rêves avaient été dépassés par la réalité. Que ma réalité avait dépassé mes rêves », a déclaré Andrea Bocelli.

« Ce fut une étape mémorable dans ma carrière »

L’inoubliable concert One Night In Central Park a marqué l’importance mondiale d’Andrea Bocelli en tant que superstar et est l’un des albums live les plus vendus de l’histoire. “Ce fut une étape mémorable dans ma carrière”, a expliqué Andrea Bocelli. “L’un de ses moments les plus élevés et les plus bouleversants sur le plan émotionnel. Un méga-spectacle qui a nécessité 16 mois de travail, ainsi qu’une entreprise artistique courageuse et ambitieuse. Un concert qui est devenu mon premier album entièrement live, pour lequel chaque note a été enregistrée en direct, sans filet de sécurité.

Concerto : One Night In Central Park capture l’album live poignant qui a été enregistré à New York le 15 septembre 2011 et présente également de nouvelles interprétations, dont un nouvel enregistrement d’O Sole Mio. Le concert était un rêve d’enfance devenu réalité, alimenté par le pouvoir de l’amour paternel et dédié à la mémoire du père d’Andrea Bocelli.

Le casting de stars comprenait Céline Dion, Tony Bennett, Bryn Terfel, David Foster et Chris Botti dans ce lieu emblématique avec plus de 70 000 fans en adoration. Andrea Bocelli craignait que la représentation ne soit annulée en raison des nuages ​​gris menaçants, mais avec beaucoup de soulagement et d’excitation, le spectacle a continué.

Andrea Bocelli se souvient : « Peu de temps avant de monter sur scène, je voulais aller dans ma loge pour dire quelques prières, avec Filippo Sugar et le reste des personnes présentes. J’ai également réfléchi au grand honneur que j’ai eu de chanter avec nombre de mes merveilleux pairs, là où mon grand ami et maestro, Luciano Pavarotti, s’était produit 18 ans plus tôt.

Dédié à la mémoire du père d’Andrea Bocelli

Andrea Bocelli a rappelé : « Je me souviens aussi avoir consacré avec amour cette soirée extraordinaire à la mémoire de mon père, qui – bien qu’il n’ait jamais traversé l’océan – m’encourageait continuellement quand j’étais encore un jeune artiste inconnu de la plupart des gens, disant avec une lucidité prophétique : ‘Tu dois aller chanter aux États-Unis, tu dois aller à New York. Ils vous y apprécieront, ils percevront la qualité de votre voix.

C’était son rêve, dicté par son amour paternel pour moi. Avec le projet One Night In Central Park, ce rêve est devenu réalité.

Concerto : One Night In Central Park – 10th Anniversary Edition sortira sur CD remasterisé, Fan Edition CD/DVD, édition limitée Fan Edition CD/DVD + Poster, vinyle doré 180g, DVD et Blu-ray le 10 septembre 2021 et pourra être précommandé ici.

