Une nuit à l’Odéon : un concert de reine légendaire en images

La légendaire tournée A Night At The Opera de Queen est entrée dans l’histoire pour avoir capturé les icônes du rock à leur plus grandiose jusqu’à ce point. Tournée leur album du même nom en tête des charts au Royaume-Uni pour 26 dates dans leur pays natal, le groupe a signé dans un style majestueux au Hammersmith Apollo, à Londres, la veille de Noël 1975. Diffusé en direct à la fois sur l’Old Grey Whistle Test et sur BBC Radio 1, l’événement A Night At The Odeon s’est vanté une setlist époustouflante de 19 chansons qui est entrée dans la légende comme l’un des meilleurs concerts de Queen. (Et, n’oublions pas, c’est le groupe qui, dix ans plus tard, a volé la vedette à Aide en direct.)

La sortie du coffret super deluxe A Night At The Odeon de 2015 a redonné vie au spectacle de clôture de Noël 1975 de Queen et est rapidement devenue le dernier mot de cet élément clé de l’illustre carrière de Queen. Comprenant la toute première performance en direct de leur épopée révolutionnaire de six minutes, « Bohemian Rhapsody », la sortie 2CD + DVD + Blu-ray comportait également une paire unique de 12 pouces en bonus cet hymne rock imparable avec « Now I’m Here ( Soundcheck) », ainsi qu’un livre cartonné de 60 pages rempli de photos de la tournée, une réplique du programme de concert, l’itinéraire de la tournée et le fascimile de l’affiche originale de la tournée A Night At The Opera de 1975, ainsi que des badges, des autocollants et des répliques des ballons qui ont été utilisé dans le spectacle légendaire lui-même.

Comme le montrent les photos ci-dessous, l’invitation royale de Queen à se joindre à eux pour A Night At The Opera ne pouvait être ignorée. Prenez place dans la loge royale et revivez la gloire de l’extravagance de Noël de Queen’s A Night At The Odeon…

