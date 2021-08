Une nuit aux courses vise une histoire unique et un mix d’arcade sur Switch

« Un jeu dans un jeu » est une idée amusante lorsqu’il est bien fait, et Une nuit aux courses – développé par Mushy Jukebox et publié par Nakana.io – vise à être bientôt disponible sur site sur Switch eShop ; il arrive le 3 septembre au prix de 9,99 $ / 9,99 €.

Vous pouvez en avoir un avant-goût dans la bande-annonce ci-dessus ; son récit est que vous avez été invité à jouer dans un tournoi clandestin et que vous devez gagner pour « obtenir le prix, payer vos dettes, échapper à l’enfer ». Le jeu auquel votre personnage joue et les classements qu’il essaie de dominer sont ceux dans lesquels vous vous engagez la plupart du temps. Vous pouvez voir quelques détails dans les détails du jeu ci-dessous.

Un récit unique – vous incarnez le joueur et affrontez ses défis sur et hors de l’écran. Gameplay Arcade-Platformer stimulant – facile à apprendre, difficile à maîtriser. Parfait pour les speedruns. Classements de classement en ligne – par niveau et mondial. Grande valeur de temps de jeu – plus de 200 niveaux et modes de jeu supplémentaires.

Cela semble intéressant, sans parler du défi. Est-ce celui-ci pour la liste de souhaits de l’eShop ?