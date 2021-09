Une nuit merveilleuse – AS.com

Le 6 octobre 2007, Sergio ‘Maravilla’ Martínez (53-3-2, 30 KO) monta pour la dernière fois sur un ring à Madrid. La capitale de l’Espagne était sa résidence depuis 2002, mais en 2007, il a commencé son rêve américain. La légende que nous connaissons aujourd’hui était sur le point de se forger. Il avait encore ses grandes nuits de gloire. Maintenant, à 46 ans, l’Argentin veut retrouver ces sentiments. Par conséquent, en 2020, il a décidé de revenir sur le ring. Il l’a fait, deux fois, à Torrelavega. Son objectif est de rejouer une Coupe du monde. Le rêve est là, mais il doit faire son chemin. Après ces deux procès, les restrictions dues à la pandémie et son rôle principal dans la pièce ‘Bengal’ l’ont empêché de revenir plus tôt.

Sa première en 2021 sera spéciale. Il retourne à Madrid et le fait là où il réside, à Valdemoro. Sur la Plaza de Toros de la ville, il montera sur le ring le 25 de ce mois. En face, l’Anglais Brian Rose (32-6-1, 8 KO), qui vient avec l’intention de voler la vedette. Ce seront dix manches exigeantes pour l’Argentin. L’horloge joue contre lui et il a besoin que ses rivaux soient plus importants. Rose l’est et le public le sait. Il reste encore deux semaines, mais il reste peu d’entrées. Nous sommes impatients de vous revoir à Madrid.

Avant ce combat, un match tant attendu sera joué. Ángel Moreno (21-4-2, 6 KO) et Juan Hinostroza (10-9-1, 5 KO) joueront le fly européen, vacant. Le Madrilène attend depuis l’été 2020 ce combat. Entre changements de concurrents, de lieux et de restrictions, l’attente a été trop longue. Pour l’hispano-péruvien, résidant à Madrid aussi.

L’événement est complété par trois autres matchs professionnels. Adrián Torres (2-1, 1 KO) vit un “redébut”, comme il se définit. Il a fait ses débuts dans la boxe de location en novembre 2017 et a été blessé dans le même combat. Il a été au chômage pendant près d’un an. Il a envisagé de le quitter, mais sa rencontre avec Ángel Moreno a donné au Fuenlabreño la motivation de revenir. Christian Ledesma disputera son deuxième combat professionnel et Iker Fernández, le frère cadet de Jonfer, fera ses débuts sur le terrain loué. De plus, le youtubeur Christian Vidal ‘Torete’ fera ses débuts en tant qu’amateur.