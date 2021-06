une nuit mouvementée de combats, se termine sans événement principal, complétions et matchs passionnants

MINSK, Biélorussie._ BRAVE CF 51: The Future is Here a marqué les débuts très attendus de Brave CF en Biélorussie lors d’une soirée qui a tout pour plaire: des matchs mémorables aux finales à couper le souffle et un point amer de dernière minute avec l’annulation de la principale événement de la nuit juste quelques instants pour commencer.

Le héros de la ville natale Denis Maher célébrait toujours son triomphe sur Rinat Sagyntay lors du co-événement principal de la soirée lorsque le commentateur couleur BRAVE CF Kirik Jenness a annoncé la nouvelle: Il y avait quelque chose qui n’allait pas avec l’un des combattants de l’événement principal et donc cela n’aurait pas lieu .

À l’époque, il ne savait toujours pas qui avait rencontré des problèmes de dernière minute et ce qui s’était exactement passé. L’histoire a commencé à prendre forme lorsque Lucas « Mineiro » Martins a été invité à la BRAVE CF Arena, ce qui signifiait que le Brésilien n’était pas celui qui s’était retiré du combat.

En fait, ce qui s’est passé, c’est que Marcel Grabinski souffrait d’un virus à l’estomac et le contrôle médical d’avant-combat a jugé le combattant inapte à la compétition.

À l’intérieur de la cage, Martins a exprimé sa frustration mais s’est également assuré d’adresser ses meilleurs vœux à Grabinski.

« Je suis déçu, que dire, j’étais prêt à me battre, je me prépare pour ce combat depuis deux ans, ça peut être Marcel ou n’importe qui d’autre, je voulais et veux encore me battre. Cela dit, je lui souhaite un prompt rétablissement et qu’on puisse se retrouver à l’intérieur de la cage le plus tôt possible », a déclaré le Brésilien.

Malgré la perte de son événement principal, le BRAVE CF 51 a été une soirée très chargée dans l’arène, avec de beaux KO et soumissions, venant des meilleurs talents internationaux en compétition avec les meilleurs combattants biélorusses.

Dans le co-événement principal de la soirée, par exemple, Denis Maher de Minsk a complètement éliminé Rinat Sagyntay avec un KO au premier tour après un bel uppercut connecté directement au menton.

Anastasia Feofanova a arrêté le battage médiatique turc sur Sevde Turk avec une belle soumission en triangle inversé et Vadim Rolich a joué dans ce qui était sans doute le clou de la soirée – un coup de pied KO sur Kurbonsho Jamolov au deuxième tour.

Mais la situation de l’événement principal n’était pas la seule déception sur la carte. Qualifié de jeune star du MMA la plus en vue au monde, Muhammad Mokaev attire toujours beaucoup d’attention à chaque fois qu’il entre dans la cage, et dans BRAVE CF 51, il n’était pas différent.

Mais le combat contre Ibragim Navruzov a marqué la première fois que “The Punisher” a quitté l’arène sans victoire à son palmarès. Il n’a pas perdu non plus. Mokaev a involontairement porté un coup bas à son adversaire, qui n’a pas pu continuer à se battre par la suite. Plus tard, le combat a été déclaré No Contest.

Voir ci-dessous pour les résultats complets du BRAVE CF 51 :

Super poids welters : défaites de Denis Maher. Rinat Sagynay par KO – Round 1

Léger : Sam Patterson bat Ylies Djiroun par décision unanime (30-27, 2x 29-28)

Poids super welters : Vadim Kutsyi bat Daniyar Abdibaev par décision unanime

Poids plume : Roman Bogatov bat Abdulmutalip Gairbekov par décision unanime (3x 29-28)

Poids convenu (59 kg): Muhammad Mokaev vs Ibragim Navruzov est déclaré No Contest

Poids coq : Yannis Ghemmouri bat Vladislav Novitskiy par décision partagée (28-29, 29-28, 29-28)

Poids coq : Abdul-Karim Badakhshi bat Aydemir Kazbekov par soumission (triangle starter) – Round 1

Poids de paille : Anastasia Feofanova bat Sevde Turk par soumission (triangle inversé) – Round 1

Poids mi-lourds : Vadim Rolich bat Kurbonsho Jamolov par KO (roundhouse kick) – Round 2

Poids du contrat (62,5 kg): Bakhtovar Yunusov bat Artem Lukyanov par TKO – Round 2