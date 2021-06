Une nutritionniste accuse Bárbara de Regil de harcèlement pour avoir montré sa marque – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Aries Terrón, le youtubeur et nutritionniste qui a révélé que Loving It, la protéine de Bárbara de Regil, était une arnaque, a assuré qu’il était harcelé par l’influenceur.

Une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux dans laquelle Terrón explique qu’après avoir montré la marque De Regil, il a été la cible de menaces.

“Cela me dérange de voir jusqu’où va le trafic d’influence dans notre pays, où le dicton ‘celui qui ne fait pas de compromis n’avance pas’ est courant. Et où les gens qui appartiennent à une certaine couche sociale sentent qu’ils ont le droit d’intimider les gens qui ont “brisé la pierre” », a déclaré le jeune homme.

Selon le youtuber, Bárbara et d’autres organisations chargées de protéger le consommateur ont riposté même avec sa famille.

« J’ai tout vérifié grâce à une étude en laboratoire, une certaine personne n’a pas aimé ça. J’ai été très clair avec elle, dès le début j’ai proposé mon aide. Malgré cela, il m’a intimidé et cela l’a beaucoup touché dans ses ventes. Sa protéine a été retirée en mars 2020 et mon étude a été publiée en mai 2020, au cours de ces trois mois, il a vendu 10 000 protéines, et depuis lors, il en a vendu environ trois mille ou quatre mille, ce qui est très faible pour son nombre. […] Cette personne est la seule qui aurait pu accéder à mon adresse et en collusion avec d’autres organisations, ils me harcèlent », a déclaré Aries.

« Si mes réseaux sociaux se terminent demain, c’est à cause d’un bombardement constant que j’ai subi, voire d’un harcèlement sur le plan personnel car ils ont mis à mal ma famille de manière injustifiée, et à cause d’un trafic d’influence évident vers une strate que je ne pensais pas cela arriverait parce que ces organisations sont censées être là pour défendre le citoyen », a-t-il ajouté.

Dans la vidéo partagée par Aries Lump en mai 2020, il a déclaré que les résultats de l’étude Loving It montraient que la teneur en fer était de 180 milligrammes, une dose dangereuse « qui dépasserait de mille pour cent l’apport quotidien recommandé, conduirait à une toxicité et des problèmes de santé de toutes sortes ».

En plus de l’accusation de Terrón, l’actrice a également été signalée par un utilisateur de TikTok qui a assuré que le protagoniste de Rosario Tijeras avait arnaqué plusieurs personnes avec son défi d’exercice BR5.

Face aux accusations de l’internaute, De Regil a exposé sur son compte Instagram qu’elle n’était que l’image du challenge.

Source : Cependant