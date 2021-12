Une ode à la cuisine et à la culture indigènes d’Asie du Sud-Est

Quelques plats traditionnels inexplorés font partie de la carte adaptée aux saveurs locales.

La nourriture unit d’autant plus différentes cultures lorsque l’histoire et la culture à plusieurs niveaux se reflètent dans les menus les plus convoités. Alors que la capitale nationale retrouve sa scène gastronomique dynamique, les cuisines régionales d’Asie du Sud-Est sont les meilleures pour sauver un éventail de recettes délicieuses inspirées d’herbes et d’ingrédients locaux de Thaïlande, du Vietnam, de Malaisie, du Kerala et du Sri Lanka. Les assaisonnements thaïlandais comme les échalotes, l’ail, les piments rouges, la coriandre fraîche, la poudre de chili, le galanga, les feuilles de lime Makrut ou la cannelle sri lankaise, la cardamome, le poivre, les clous de girofle, la muscade, entre autres, ajoutent à la toile culinaire.

« Cuisiner un curry de canard à la Kerala ou mélanger une salade de canard aux herbes thaïlandaises et l’adapter au palais indien local sont les plus délicats. Il faut faire attention à maintenir l’humidité dans la chair et éviter de trop cuire tout en atteignant de grandes saveurs », explique la chef Veena Arora, chef de cuisine à The Spice Route, The Imperial, New Delhi, qui organise un menu de dégustation de canard jusqu’au 17 décembre. Quelques plats traditionnels inexplorés font partie de la carte adaptée aux saveurs locales.

Le canard en tant que produit, explique le chef, est nutritif, polyvalent et peut être apprécié sous n’importe quelle forme. Un canard rôti à la bière ou au vin chaud est un excellent apéritif. Les currys ou rôtis à sec sont mieux servis avec des légumes frais dans des feuilles de riz extrêmement saines ou du canard avec des vermicelles de riz et bien d’autres délices savoureux.

« C’est une viande préférée au Kerala. J’ai donc revisité une spécialité à la Kerala avec le Tharav Pepper Fry (Tharav signifie canard). Toutes les recettes sont complètement différentes des recettes habituelles, généralement associées aux régions », dit-elle. Par exemple, le chef utilise des feuilles de moutarde (saag) dans des spécialités thaïlandaises, qui ne font généralement pas partie de la cuisine, pour adapter les plats à la manière indienne et les rendre plus sains. Comme le canard rôti et les légumes frais enveloppés dans des feuilles de riz vietnamien, Mee Ped Yang (nouilles de vermicelles de riz thaï sautées au canard rôti), Kaeng Phed Ped Yang (canard rôti, ramboutan, tomates cerises mijotées au curry rouge thaï), Duck Thel Dala (canard rôti sauté à la sauce Worcester, tomate aux poivrons façon Sri Lanka), Duck Rendang (canard rôti au curry malais).

La scène gastronomique parcourt les régions en termes de design, d’ingrédients et de traditions. L’ambiance offre des espaces de restauration intérieurs et extérieurs, connus pour les peintures murales peintes à la main avec des teintures végétales et florales par des peintres venus spécialement d’un temple de Guruvayur au Kerala. Le festival est organisé avec US canard en association avec l’USAPEEC (US Poultry & Egg Export Council).

