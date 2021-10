Une ode à se faire crier dessus quand vous en avez besoin

« Une ode à se faire crier quand vous en avez besoin » (* Crier nécessaire fourni à la fin du blog) « Tout le monde, de temps en temps, a besoin d’une bonne et complète dénonciation. Pour commencer, vous le méritez probablement. Pas pour ça – pas pour quoi que ce soit sur quoi on vous crie – mais pour les autres trucs. Tu sais de quoi je parle. Les innombrables petites infractions. Toutes les évasions, haies, esquives, demi-culs, méfaits exsangues, accumulés dans les ténèbres. Dans le moment présent, l’état actuel de hurlement, vous pouvez être victime d’un malentendu. Une injustice, même. Mais en général, oui, vous devriez être dénoncé. Par le coup de corne de bélier dans un faisceau de lumière biblique. Les gongs du jugement devraient s’affronter autour de vous, même si ce ne sont pas les bons gongs. Tout le monde, de temps en temps, a besoin d’être crié après… » James Parker dans « The Atlantic », 8 octobre 2021. DLC… en particulier à propos de vos propres insécurités linguistiques et d’écriture de blog. Insérez la suite de ma critique du commentaire de Rob’s Faceplant ici : (INVISIBLE SEGUE) Putain de merde Rob : « pharisaïque ? » Cela nécessite de moi un ego gonflé pour être trop impressionné juste parce que je n’ai jamais utilisé le mot moi-même, alors j’essaierai de ne pas « im » ou « ex » pleuvoir juste parce que vous l’avez utilisé, et je ne l’ai jamais fait.

Puis, lorsque vous avez même intégré le mot avec «pharisaïquement fier», vous avez époustouflé mon esprit vieillissant. OK, je savais que les pharisiens devaient d’une manière ou d’une autre être des connards d’avant Trump s’ils énervaient suffisamment Jésus-Christ « pour recevoir un « crier dessus » bien mérité par lui-même, et j’ai entendu les mots « sépulcre blanchi », mais Je l’utilise rarement seul ou ensemble, dans une conversation ou dans mes blogs de dissertation.

Et la seule façon de les épeler tous correctement est de copier-coller « pharisaïquement » à partir de votre message et de rechercher « sépulcre » sur Google. « Blanchi » Je peux me débrouiller tout seul. Même alors, ce putain de « sépulcre » m’a énervé momentanément lorsque de nombreux petits points rouges de vérification orthographique sont apparus en dessous et ont continué métaphoriquement à me crier que j’avais encore merdé. Heureusement, les points ont disparu au fur et à mesure que je cherchais « sépulcre » sur Google, car cela ressemblait exactement dans ces sources à mon effort en pointillé rouge ici. Lettre par lettre, la même chose. Juste avant que je ne commence à répéter « personne, homme, femme, caméra TV » comme mon test de santé mentale Trumpian personnel (évidemment noté sur la « courbe de santé mentale personnelle inférieure à la merde de baleine » de Trump), le correcteur orthographique apparemment endormi s’est réveillé.

J’ai supposé que mon correcteur orthographique était endormi, mais il pourrait aussi s’agir d’un correcteur orthographique peu sûr qui dit par réflexe « oh merde » la première fois qu’il voit un mot un jour donné ; mais à la deuxième ou troisième fois, suppose que je suis en fait plus intelligent qu’il ne l’est, lève ses mains vulgaires aux doigts courts, suit le flux orthographique et « disparaît » les points pour moi.

Et puis Rob, après cet affichage élégant ou ce sens des mots, tu dois aussi te montrer dans un imposant affichage oppositionnel de « homme ordinaire » avec « étui à pénis » et « étiquette de peau » comme descripteurs plus élégants et non scatologiques de connards républicains personnellement plissés. du genre éléphantesque. Vous m’avez finalement terminé avec « circumlocutive about horseshit » qui, combiné avec vos autres bombes linguistiques de destruction d’ego mentionnées précédemment, me fera abandonner les blogs pour le Carême bien que je ne sois pas comme vous l’épelez « catlick ». J’étais catholique, je pourrais abandonner quelque chose de plus important. J’ai sciemment sorti le subjonctif ici, tout en acceptant à contrecœur l’une des vérités les plus dures auxquelles est confronté un blogueur américain adulte : en anglais, le subjonctif n’est guère plus que les restes d’un repas déjà maigre.

Une mise en garde : indépendamment de ma droiture normalement protestante, si le Carême est également lorsque la Grande Citrouille de Linus est ressuscitée du Patch Chou sacré, mon « Sacrifice des Blogs sacrés » n’a tout simplement pas lieu.

Tu es un putain d’homme de la Renaissance si jamais je lis un Rob, et j’ai aussi dû chercher Renaissance.

POUR LES BON TEMPS (LE BON TEMPS CRIANT — CELUI DE KRIS KRISTOFFERSON EST EN-DESSOUS DE CELUI-CI)

KRIS KRISTOFFERSON

_______

David L. Cattanach