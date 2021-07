Une ode aux grands transporteurs et pourquoi vous en avez besoin (ou pourquoi vous n’en avez vraiment pas besoin)

Cette histoire a été initialement publiée 2021/07/21

Vous aimez votre opérateur téléphonique à grande surface, n’est-ce pas ? Ils vous offrent avec bienveillance tout ce qui fait que votre téléphone vaut la peine d’être utilisé : des données coûteuses, des contrats qui ne vous lâchent jamais et un service client auquel vous devez faire tout votre possible pour parler. Pour célébrer tout ce qui est attachant chez les Big Carriers, nous avons compilé une liste des raisons pour lesquelles vous en avez besoin dans votre vie (et plus important encore, pourquoi vous n’en avez pas besoin).

Reçu de l’argent? Pourquoi ne pas le dépenser !?

Il n’y a rien de pire que de faire croire à vos amis que vous profitez d’une bonne affaire ou que vous aimez économiser de l’argent 🤢. Pour vous assurer qu’ils ne vous prennent jamais pour un dépensier économe, vous préférez que votre Big Carrier facture un supplément sur votre forfait de données mensuel, que vous l’utilisiez ou non. Parce que rien ne crie « richesse » comme payer trop cher pour des choses dont vous n’avez pas besoin, n’est-ce pas ?

Alternativement, si vous pouvez supporter la honte d’être connu comme “le gars qui veut économiser de l’argent 🤢”, alors vous pourriez probablement consulter un fournisseur de services comme Ting Mobile. Ils offrent toutes sortes d’options abordables, allant des forfaits Flex ultra bon marché qui commencent à 10 $ par mois plus 5 $ pour chaque gig de données que vous utilisez, à un forfait Set 12 qui vous offre des appels, des SMS et 12 Go de données illimités pour 35 $. , aux forfaits illimités complets qui offrent 22 à 35 Go de données pour 45 $ à 55 $ (selon le forfait que vous choisissez). Mais cela n’a de sens que si économiser de l’argent 🤢 est votre “truc”. Nous ne jugerons pas.

N’achetez pas ce téléphone. Achetez celui-ci.

Quelque chose d’autre que seuls les grands transporteurs peuvent offrir : des magasins de brique et de mortier. Qui n’aime pas les magasins ? Conduire là-bas, sortir de la voiture, traverser le parking et regarder les représentants s’évanouir alors que l’odeur des billets d’un dollar flottait à travers la porte. La meilleure partie, cependant, est qu’un représentant vous suive afin qu’il puisse vous dire pourquoi le téléphone que vous avez recherché sur Internet n’est pas aussi bon que le plus cher qu’il souhaite que vous achetiez. Non vraiment, c’est le meilleur téléphone pour vous ; ils en sont certains.

Mais, si vous préférez être seul et éviter d’avoir des vendeurs à cœur joie avec la ferveur de Roméo jetant des cailloux à la fenêtre de Juliette, vous pouvez adopter l’approche totalement en ligne. La boutique en ligne de Ting Mobile vous permet de parcourir, de rechercher et d’acheter tous les derniers téléphones Android dans le confort de votre maison. En d’autres termes, vous n’avez jamais à parler à un humain si vous ne le souhaitez pas. Comme toujours. Pas même lorsque vous participez à la tâche épuisante de transférer vos contacts et autres données de votre ancien appareil vers votre nouveau. Vous êtes complètement seul.

Profitez de morceaux gratuits pendant que vous attendez

Vous êtes fan de musique, n’est-ce pas ? Les grands transporteurs savent que parfois, vous n’avez besoin que d’une minute (ou 5 heures) pour vous asseoir et écouter de la musique en attendant que le service client décroche. C’est pourquoi ils vous garderont en attente pendant des heures, faisant exploser Katy Perry avec la clarté audio d’un talkie-walkie (vous vous en souvenez ?) Juste pour régler un simple problème de compte. Tu aimes ça. Ils l’adorent. C’est un tout.

Ou vous pouvez échanger la musique bourdonnante et les temps d’attente énormes contre une assistance rapide et amicale. L’équipe du service client de Ting Mobile est gérée par de vrais humains qui connaissent le service et qui aiment vraiment aider des gens comme vous. Il existe également une option de messagerie instantanée « Chat » si vous préférez parler à un représentant via votre clavier plutôt que par téléphone.

Sautez sur votre Big Carrier et économisez avec Ting Mobile

Comme vous pouvez le voir, les Big Carriers sont plutôt géniaux. Vous dépensez beaucoup d’argent, on vous dit quoi acheter, et vous pouvez même attendre qu’ils reconnaissent votre existence quand ils s’y mettent. Comment l’expérience d’achat, d’activation et de service sur smartphone pourrait-elle s’améliorer ?

En jetant Big Carriers par la fenêtre.

Ting Mobile propose une variété de forfaits conçus pour tous les types d’utilisateurs, des épargnants aux consommateurs de données, en passant par les passionnés de données et tous les autres. Mieux encore, tous ces plans réduisent les frais facturés par les grands opérateurs sans sacrifier la couverture ou la fiabilité du service, car ils utilisent exactement la même infrastructure réseau.

Prêt à déposer votre Big Carrier ? Vérifiez si votre téléphone est compatible avec Ting Mobile ici, puis inscrivez-vous pour le meilleur forfait qui vous convient sur la page des forfaits de Ting Mobile. Vous serez heureux de l’avoir fait.

Noter: Ce message est une annonce. Le contenu à l’intérieur ne représente pas les points de vue ou les opinions de l’équipe Android Police. Des publications comme celles-ci aident à financer toutes les bonnes choses que vous voyez sur AP, et vous pouvez nous aider davantage en consultant les produits ou services présentés sur cette page.

