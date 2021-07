Une œuvre d’art de Chris Paul

C’était son 1214e match en NBA. En l’an 16. Quinze après avoir été la recrue de l’année, plus d’une décennie après avoir été parmi les prétendants au titre de MVP. Avec son cinquième maillot (Hornets, Clippers, Rockets, Thunder, Suns). Seul l’interminable Kevin Willis (il a joué en NBA à 44 ans et 224 jours) a passé plus de matchs au total (1 429) jusqu’à atteindre la finale. Seul Derrick McKey a joué plus que les séries éliminatoires (128, Paul en avait 123 ce soir) avant de participer à la lutte pour le ring. Oui seuls Kevin Garnett et Oscar Robertson ont été tant de fois All Star (onze, comme lui) avant d’être finalistes. Ce fut une route longue et difficile, pleine de nuits d’enseignement effacées par les malheurs des tours de qualification ; erreurs, blessures (beaucoup de blessures), des adversaires incroyablement bons… jusqu’à maintenant. Chris Paul, l’un des meilleurs meneurs de l’histoire, le Point God, est apparu dans sa première finale avec une Joconde, une œuvre d’art qui le laisse (final 118-105) à trois matchs du ring de rêve et une reconfiguration complète de son héritage.

Habitué à la malchance au pire moment, Paul a esquivé dans ces playoffs un bon catalogue de malheurs : blessure à l’épaule, passage par des protocoles sanitaires, blessure à la main. Mais vous êtes venu au bon endroit au bon moment. Avec 36 ans et deux après que les Rockets lui ont accroché l’affiche du pire contrat de la NBA (l’extension qu’ils l’ont signé : 160 millions pour quatre saisons) avant de laisser tomber les repêchages pour se débarrasser de lui et d’essayer (qui a mal tourné) avec Russell Westbrook. Avec tout ça en plus, avec sa réputation de joueur extraordinaire mais nerveux, grinçant sur le sale, et ses fonctions complexes de président du syndicat des joueurs (beaucoup de travail en temps de pandémie), Paul a déclenché une tempête de maths et art sur les Bucks science et lettres : basket-ball.

Il a terminé avec 32 points, 4 rebonds, 9 passes décisives, un tir 12/19 (4/7 en triples) et seulement deux défaites. Et a cassé le match dans un troisième quart-temps fabuleux, une ode à la sagesse, une dissection parfaite d’un rival qui s’est retrouvé ouvert dans le canal. Le 57-49 à la mi-temps est passé à 88-68 en dix minutes d’une tempête parfaite en Arizona. Dans cette séquence, Paul a ajouté 16 points et 2 passes décisives avec un tir de 6/7. Oui il attaquait sur tous les fronts, explosait sous tous les angles, démolissant le langage corporel d’un rival sans réponse. Dans la première partie (il n’a pas marqué au premier quart-temps) il a collecté des informations. Dans le second, il l’a utilisé pour la destruction. Lorsque les Bucks l’ont attendu sous le rebord, il a marqué à mi-distance. Lorsqu’il a été poursuivi loin du panier, il a mené l’attaque vers les tireurs lâchés. Et chaque fois que son défenseur sur le bloc était dans le no man’s land, il facilitait les finitions faciles de DeAndre Ayton. Echecs, anatomie, algèbre, physique, chimie et sciences humaines : basket-ball. The Point God, le dieu de la direction du jeu. Pour cette raison, à cause de tout ce qui a été vu au cours de la saison et à cause de la cadence gagnante de cette première bataille pour le ring, les Suns ont misé sur lui. Avec ses 36 ans et son contrat toxique. Celui qui risque ne gagne pas toujours, mais il est presque impossible de gagner sans risquer.

The Suns, une équipe avec tous les records

Le 1-0 est venu par logique, en raison de l’inclinaison naturelle de l’échelle vers le côté avec plus de matériel. Les Suns n’avaient pas fait les playoffs depuis 2010 et ont (30%) le pire pourcentage de victoires d’un finaliste depuis cinq ans avant de se battre pour le titre. Démons, ils ont gagné 19 matchs il y a seulement deux saisons. La journée d’avant-hier. Mais c’est un bloc de béton, une équipe avec de l’équilibre, de la profondeur et beaucoup d’intelligence collective. Qui gagne en densité et en attaque, rapide et lente, en transition et dans le court moyen, à l’intérieur comme à l’extérieur, avec des grands et des petits quintets. Monty Williams est en train de devenir un entraîneur d’élite, et la vision de Chris Paul lorsqu’il a forcé son chemin de l’OKC à l’Arizona s’avère être vraie : les jeunes des Suns sont très bons… et bien préparés. Ou plutôt, ils sont si bons qu’il était impossible qu’ils n’aient pas été préparés. Cameron Johnson (10 points) et Mikal Bridges (14), un couteau suisse, ont fait tout ce dont leur équipe avait besoin d’eux. DeAndre Ayton (numéro 1 au repêchage 2018 de Luka Doncic), a donné encore un cran dans sa revendication, avec de magnifiques playoffs, de sa valeur et celle du (encore) pivot classique : 22 points, 19 rebonds, 8/10 aux tirs, intensité derrière et intelligence pour appuyer sur les passes décisives après les blocs de la défense des Bucks, sans aucune marge de manœuvre en raison de ses finitions près du panier.

Et Devin Booker, bien sûr : un départ parfait (12 points dans un premier quart formidable) et peu d’importance par la suite (27 au total, 11 après la pause) ; seulement 8 paniers (8/21) mais 10/10 aux lancers francs et le l’intelligence de s’asseoir sur le siège passager dès que Chris Paul a pris les commandes. A partir de là, il s’est limité à ajouter des points chirurgicalement, par petits moments de pression. Une performance parfaitement fonctionnelle de talents supérieurs dans une équipe avec un engagement collectif énorme, avec une idée commune claire et un sens évident du sacrifice dans la poursuite d’un objectif. D’un rêve : Les Suns ont été bien meilleurs lors de ce premier match et sont rentrés chez eux sans autre souci que la blessure de Dario Saric, qui les laisse très épuisés dans leur rotation interne. Le reste est sorti, en gros, pour demander oralement.

Les Bucks vont avoir besoin de beaucoup plus

Et les Bucks ? Dès le départ, acculé. Mais il vaut mieux éviter la tentation de les jeter car, après des costalazos notoires (2019, 2020…), Ils ont montré qu’ils savent jouer le ventre en l’air, casser des morsures, se serrer physiquement et mentalement : survivre. Ce n’est qu’une défaite, et bien sûr ils savaient déjà que les Suns sont une équipe formidable contre laquelle ils ne vaudront rien d’autre que leur meilleure version sur une base soutenue et constante. La bonne nouvelle, excellente d’ailleurs car grâce à elle nous avons des finales, c’est que Giannis Antetokounmpo est là. Une semaine après une blessure au genou très laide, le Grec est arrivé à l’heure et a montré qu’il n’est pas trop loin d’une version optimale. Il a joué plus de 35 minutes, ajouté 20 points, 17 rebonds et 4 passes décisives, laissé une casquette d’affiche et terminé avec un +1 qui laisse le reste des Bucks à -12 en un peu plus de 12 minutes sans lui. Dans certains jeux, il n’est pas allé au panier avec la décision habituelle et dans quelques défenses, il a évité de donner de l’aide, mais il l’est. Et c’était la première prémisse pour les Bucks, un bloc au format survivant, d’avoir des options.

A partir de là, il en faudra plus. Les Bucks se sont vraiment retrouvés coincés en attaque. Khris Middleton a mis du temps à sortir sa meilleure version : 29 + 7 + 4 mais presque tous les dégâts alors que le match s’était déjà échappé. Jrue Holiday (10 + 7 + 9 mais 4/14 aux tirs) était très loin du niveau que son équipe attend de lui, maladroit en attaque et presque sans incidence dans une défense de changements constants Cela le laissait loin des créateurs des Soleils. Et Brook Lopez (17+6) a soutenu son équipe pendant la pire partie du match, quand la victoire était à égalité au vestiaire local, mais il a quitté la piste dans le dernier quart-temps, peut-être un prologue de ce qui s’en vient : désespéré, les Bucks sont allés jouer sans centre et se sont montrés plus agressifs dans leur défense des changements permanents (jusqu’à récemment, anathème dans le Wisconsin). Il y avait donc une menace de retour (du 88-68 susmentionné à un 101-94 avec sept minutes restantes) qui a été diffusée entre Booker et Paul. Et donc les Bucks devront peut-être jouer beaucoup plus de minutes, peu importe à quel point Brook Lopez est à un très bon niveau dans ses sections sur la piste.

Il manque un morceau aux Bucks pour que ces petits quintettes mordent vraiment, sûrement ce Donte DiVincenzo qu’ils ont blessé. Mike Budenholzer, qui fait les ajustements que tout le monde réclame depuis trois ans, doit décider comment vous structurez vos plans défensifs contre un adversaire avec des réponses (apparemment) pour tout. Et cela a à voir avec ce qu’il fait avec une rotation très courte, un problème de première ampleur contre un adversaire visiblement plus profond. Oui tout ça avec Antetokounmpo dans un pur miracle (une semaine après son hyperextension du genou) et contre un Chris Paul en mission sur le ring cela semble très difficile à avorter. Mais il faut tenir compte de ces Bucks qui ont éteint des incendies, escaladé des montagnes et trouvé des réponses, parfois à peine, tout au long des playoffs. Ce n’est qu’un jeu, après tout. Une, oui, marquée par le magistère de Point God, nœud du dernier grand chapitre de l’héritage d’une des meilleures bases de l’histoire : Chris Paul et ses Suns n’ont déjà besoin que de trois victoires pour être, lui et l’équipe, NBA rois pour la première fois. Demain, deuxième tour.