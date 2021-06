Une offre de 28 millions de dollars remporte un voyage en fusée dans l’espace avec Bezos

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, est propriétaire du Washington Post, où le journaliste assassiné Jamal Khashoggi était un chroniqueur collaborateur

Un siège dans un vaisseau spatial avec le milliardaire Jeff Bezos a été pour 28 millions de dollars lors d’une vente aux enchères en direct samedi, concluant le processus d’appel d’offres d’un mois pour le voyage touristique du voyage inaugural du Blue Origin le mois prochain.

Dans les quatre minutes qui ont suivi l’ouverture de la vente aux enchères par téléphone en direct de samedi, les enchères ont dépassé les 20 millions de dollars. Les enchères ont été clôturées sept minutes après le début de l’enchère. L’identité du gagnant – vraisemblablement un aficionado ultra-riche de l’espace – n’a pas été divulguée dans l’immédiat.

Le lancement le 20 juillet du propulseur New Shepard de Blue Origin depuis l’ouest du Texas serait un moment historique alors que les entreprises américaines s’efforcent d’ouvrir une nouvelle ère de voyages spatiaux commerciaux privés.

Le fondateur de Blue Origin et directeur d’Amazon.com Inc (AMZN.O), Bezos, l’homme le plus riche du monde et passionné d’espace depuis toujours, s’est battu contre d’autres aéronautes milliardaires en herbe Richard Branson et Elon Musk pour être le premier des trois à voyager au-delà de la Terre. atmosphère.

« Voir la terre depuis l’espace, ça vous change. Cela change votre relation avec cette planète, avec l’humanité », a déclaré Bezos dans une vidéo avant l’enchère finale, ajoutant que son frère Mark le rejoindrait lors du voyage.

Alors que le processus d’enchères d’un mois menant à la vente aux enchères en direct s’est terminé jeudi, le chiffre gagnant s’élevait à 4,8 millions de dollars, alimenté par les entrées de plus de 6 000 personnes d’au moins 143 pays, a déclaré Blue Origin.

“Mettre l’homme le plus riche du monde et l’une des personnalités les plus reconnues du monde des affaires dans l’espace est une publicité massive pour l’espace en tant que domaine d’exploration, d’industrialisation et d’investissement”, a déclaré Adam Jonas, analyste de Morgan Stanley, à ses clients plus tôt ce mois-ci.

Alors que les fonds collectés lors de l’événement sont destinés à des œuvres caritatives, Blue Origin espère galvaniser l’enthousiasme pour son activité touristique suborbitale naissante.

Cependant, Branson, qui a fondé Virgin Galactic Holdings Inc (SPCE.N), pourrait tenter de voler le tonnerre de Bezos en se joignant à un éventuel vol d’essai au bord de l’espace le week-end du 4 juillet à bord de l’avion spatial VSS Unity de Virgin, une personne familière avec le matière dit.

La course est alimentée par l’optimisme que les voyages spatiaux deviendront courants à mesure que la technologie naissante est prouvée et que les coûts baissent, alimentant ce que UBS estime être un marché touristique annuel de 3 milliards de dollars d’ici 2030.

Blue Origin et Virgin Galactic, ainsi que SpaceX de Musk, ont également discuté de l’utilisation de leurs fusées pour relier des villes mondiales éloignées. UBS affirme que le marché des voyages long-courriers pourrait valoir plus de 20 milliards de dollars, bien que plusieurs obstacles tels que la certification de la sécurité aérienne pourraient faire dérailler les plans.

Blue Origin n’a pas divulgué sa stratégie tarifaire pour les futurs voyages.

. a rapporté en 2018 que Blue Origin prévoyait de facturer aux passagers au moins 200 000 $ pour le trajet, sur la base d’une étude de marché et d’autres considérations, bien que sa pensée ait peut-être changé.