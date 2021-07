Une offre pour Harry Kane pourrait faire sauter la banque

in

10/07/2021 à 12:37 CEST

Harry Kane est concentré pour disputer la finale tant attendue du Championnat d’Europe avec l’Angleterre. C’est le grand espoir de son pays d’être champion et en même temps, c’est aussi l’espoir des ensembles de Manchester, qui veulent devenir pratiquement invincibles en ajoutant l’attaquant de Tottenham à leurs équipes respectives.

Pendant des mois, on a parlé de l’offre et de l’intérêt de la Ville, qui maintenant, votre voisin pourrait vous donner un énorme concours. Les premières offres disaient que le « bleu du ciel » pourrait inclure Gabriel Jesus dans l’opération, même Sterling, mais sa grande Eurocup a pris de la valeur.

Daniel Levy, président des Spurs et toujours coriace dans les négociations, ne baisse pas ses prétentions et il demande 150 millions pour le faire sortir de Tottenham.

Mais dans un marché où l’argent n’est pas abondant, même s’il finira sûrement par devenir la signature la plus chère de l’histoire du Premier ministre, il semble que le président maximum devra se contenter de l’argent, presque rien, environ 100 millions, plus un joueur. Ce marquage est marqué par des astuces.

L’offre de United pourrait être tentante pour Levy, qui selon les médias susmentionnés, inclurait Martial, signé en tant que superstar par United et qui n’a pas tout à fait convaincu, mais est encore jeune, et Lingard, qui a terminé une finale de saison fantastique à West Ham. On a même dit à son sujet que le Real Madrid serait fortement intéressé à l’incorporer.

Signer un MVP potentiel ne sera pas bon marché

Harry Kane a entre les mains pour être sacré MVP du championnat. Bien qu’il ait commencé sans voir de but, il a peu à peu pris les rênes de l’équipe anglaise jusqu’à devenir incontournable dans son classement pour la finale. Il ne se cache pas et sûrement contre l’Italie, il sera un danger constant. Il a des numéros à emporter avec lui, ce qui permettrait à Levy d’augmenter, encore plus, le numéro qu’il lui demande.