Une offre tentante révélée alors que Mourinho envisage Man Utd et le double d’Arsenal

Le patron de la Roma, Jose Mourinho, envisage un double raid en janvier sur Manchester United et Arsenal, et les détails de leur offre proposée pour Diogo Dalot ont été révélés.

Une récente un rapport du Mirror a souligné le désir de Mourinho de faire atterrir l’arrière latéral portugais Dalot. Mourinho a signé le joueur de 22 ans lors de son passage à Old Trafford. Cependant, dans les années qui ont suivi son arrivée, Dalot n’a pas réussi à décrocher une place de titulaire devant Aaron Wan-Bissaka.

Dalot a impressionné en prêt avec l’AC Milan la saison dernière et a établi des liens avec un passage permanent en Serie A au cours de l’été.

On pensait que Kieran Trippier était sur le radar d’Ole Gunnar Solskjaer pour donner une rude concurrence à Wan-Bissaka. Mais une fois que l’accord proposé avec l’Atletico a échoué, United n’avait aucune envie de faire avancer Dalot.

Cependant, le temps de jeu régulier pour Dalot reste désespérément insuffisant. En tant que tel, les spéculations le liant une fois de plus à une sortie se sont intensifiées avant la fenêtre d’hiver.

Maintenant, Goal (citant la publication italienne Corriere dello Sport) a réaffirmé le désir de la Roma de débarquer Dalot. Ils sont décrits comme « optimistes » quant à la finalisation d’un accord de prêt initial et les détails de leur offre théorique ont été révélés.

La partie italienne offrirait des « frais de 1,5 million d’euros à l’avance » pour sanctionner un prêt. Cela inclurait alors une option d’achat de «15 millions d’euros (13 millions de livres sterling)» une fois le prêt conclu, qui pourrait s’activer en fonction des objectifs d’apparence atteints.

Mais selon le rapport, Dalot n’est pas la seule star de la Premier League dans le collimateur de Mourinho.

Un mouvement pour l’ancienne cible Granit Xhaka est une fois de plus vanté. Le milieu de terrain suisse semblait sûr de signer avec la Roma au cours de l’été, bien que les finances d’un accord n’aient pas pu être réglées.

Bien que les détails d’une nouvelle approche de Xhaka soient rares dans l’article, ils soulignent que le joueur de 29 ans était le « premier choix » de Mourinho cet été et qu’une nouvelle poussée pour le signer ne peut être « exclue ».

Man Utd parvient à une décision de transfert inhabituelle en janvier

Pendant ce temps, Manchester United est sur le point de résoudre deux problèmes d’un seul coup après avoir pris une décision inhabituelle sur ce qu’il faut faire avec Dean Henderson en janvier, selon un rapport.

Le gardien de Manchester United, 24 ans, est passé au second plan cette année sans que ce soit de sa faute. Henderson s’est vu accorder une longue course entre les bâtons l’année dernière alors que sa bataille de sélection avec David de Gea s’intensifiait. Cependant, sa récupération après avoir contracté Covid-19 au cours de l’été a été plus lente que prévu.

Cela a conduit De Gea à prendre les gants pour commencer la saison et une série d’affichages inspirés ont vu l’Espagnol cimenter sa place de n ° 1 même après le retour d’Henderson.

Un joueur de ses talents incontestables est trop bon pour dépérir sur le banc. Et selon le Sun, les Diables rouges sont arrivés à la même conclusion.

Le reportage du journal Uni prendra la mesure inhabituelle de sanctionner un prêt de 18 mois pour Henderson en janvier.

Le long séjour à l’extérieur servira à deux fins. Premièrement, Henderson bénéficiera d’une série de matchs prolongée pour poursuivre son développement ailleurs. Deuxièmement, cela supprimera le débat persistant sur qui devrait être le principal obstacle de United de l’équation.

Compte tenu de la forme stellaire d’Henderson à Sheffield United et à Man Utd ces dernières saisons, le bon sens voudrait qu’il ne manque pas de prétendants de haut vol. En effet, riche en liquidités Newcastle ont récemment été liés et sont à nouveau vérifiés dans le rapport du Sun.

