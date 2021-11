« Une once d’amour vaut mieux que les soins institutionnalisés », selon le tribunal de Delhi, refuse la garde des enfants à domicile pour deux enfants mineurs

Après examen du dossier, le tribunal a confié la garde au grand-père maternel.

En écartant une ordonnance du Comité de protection de l’enfance, un tribunal de Delhi a observé qu’une once d’amour et de soins personnels donnés aux enfants mineurs vaut plus que des tonnes de services professionnels rendus dans n’importe quelle institution publique. Le tribunal a également mis en doute la conduite d’un comité de protection de l’enfance qui avait ordonné la garde de deux enfants mineurs, l’un âgé de trois ans et demi et l’autre de cinq mois dans un foyer pour enfants.

Mettant l’accent sur l’amour personnel et les soins pour la croissance des enfants, le juge des sessions supplémentaires, Dharmender Rana, a déclaré qu’il n’avait pas compris pourquoi le Children Home avait été choisi par le comité de protection de l’enfance plutôt que les grands-parents pour la garde.

Le tribunal a fait ces observations tout en traitant deux appels distincts, tous deux contestant l’ordonnance du Comité de protection de l’enfance. Les requêtes ont été déposées par la grand-mère paternelle et le grand-père maternel. La Cour a déclaré que même les meilleurs soins et attentions fournis dans un environnement institutionnalisé et étranger comme Children Home ne peuvent pas remplacer l’amour, les soins et l’affection personnels des grands-parents, car les enfants ont besoin de soins et d’affection particuliers.

Le tribunal a déclaré que les soins personnels contribuent non seulement à la croissance saine des enfants, mais sont également essentiels pour aider les enfants à surmonter le chagrin de la perte de leur mère et de la séparation d’avec leur père.

La grand-mère paternelle a fait valoir que la garde devrait lui être confiée car les enfants résidaient déjà avec elle. D’un autre côté, le grand-père maternel a affirmé qu’il était la personne la plus appropriée pour la garde des enfants, car la grand-mère paternelle et sa famille avaient disparu de la scène, abandonnant les enfants dans un état pitoyable.

Après examen du dossier, le tribunal a confié la garde au grand-père maternel.

La mère des enfants a été retrouvée morte dans des circonstances mystérieuses après une discorde conjugale et les enfants mineurs ont également été retrouvés inconscients avec des marques de brûlures. Les enfants ont d’abord été placés en détention judiciaire et ont ensuite été envoyés au foyer pour enfants, a rapporté Live Law.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.