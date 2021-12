Une opération contre la pédopornographie en Galice fait sept détenus

10/12/2021

Le à 20:07 CET

Agents de la police nationale a détenu sept hommes dans Galice, en plus de deux autres faisant l’objet d’une enquête et non détenus, en tant qu’auteurs présumés des délits de corruption de mineurs et de possession et distribution de pédopornographie.

Comme indiqué par le siège supérieur de Galice, dans le cadre des opérations menées par la police nationale pour détecter et arrêter la prolifération de la pédopornographie sur Internet, il a été développé Opération Aura.

L’investigation commencé en mars 2021, lorsqu’un réseau de partage de fichiers appelé « Peer to Peer » (P2P) a été suivi et que neuf adresses IP ont été identifiées à partir desquelles des fichiers de contenu pédophile étaient distribués. Ces adresses IP étaient situées dans la province de Pontevedra, La Corogne et Ourense. Plus précisément, la police nationale, à Vigo, La Corogne et sa province et Ourense, précise.

L’enquête a permis de localiser les adresses à partir desquelles les fichiers étaient diffusés, soit un total de neuf recherches. Cinq de ces enregistrements ont été réalisés dans la province de La Corogneun, trois ont eu lieu à Pontevedra et un neuvième dans la capitale d’Ourense.

Registres dans les adresses

Une demande préalable avait été adressée aux tribunaux d’instruction respectifs de Vigo, Cangas, Noia, Carballo, La Corogne, Saint-Jacques-de-Compostelle et Ourense. Cinq de ces enregistrements ont été réalisés dans la province de La Corogne, en particulier deux à Noia, une à Carballo, une à Ames et une autre dans la ville de La Corogne. Trois autres à Pontevedra : deux à Vigo et un à Moaña, et un neuvième dans la capitale d’Ourense.

Lors de la pratique des perquisitions, le contenu du matériel informatique a été analysé et des milliers de fichiers photo et vidéo à contenu pédophile ont été localisés, « certaines d’une extrême dureté dont les victimes étaient des mineurs d’un très jeune âge », remarque le Siège Supérieur.

Un important matériel informatique est également intervenu, cinquante disques durs, cinq ordinateurs portables, clés USB et DVD. Pour toutes ces raisons, il a procédé à l’arrestation de sept hommes, deux autres hommes faisant l’objet d’une enquête et non détenus. Aucun d’entre eux n’avait d’antécédents, leur âge se situant entre 40 et 60 ans.

L’enquête a été développée conjointement par l’Unité centrale de lutte contre la cybercriminalité du commissariat général de la police judiciaire de la police nationale et les groupes de recherche technologique de la police nationale de La Corogne, Vigo et Ourense.