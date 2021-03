Une opération démantèle un groupe dédié à la triche dans les jeux vidéo

31/03/2021 à 09:51 CEST

Les forces de police chinoises ont mené une opération contre un groupe de criminels qui se livraient à des tricheries sur différentes plateformes de jeux vidéo. En outre, ils ont également fourni leurs services à d’autres utilisateurs pour des tarifs allant de 10 $ à 200 $ par jour. Avec leurs méthodes, ils avaient réussi à introduire des astuces dans divers jeux vidéo et à gagner la somme de 76 millions de dollars. La police chinoise a saisi plus de 46 millions de dollars d’actifs.

Le monde des jeux vidéo est de plus en plus répandu et les tournois internationaux génèrent des revenus importants pour les utilisateurs qui peuvent les gagner. Gagner en étant honnête est difficile et demande de la concentration et beaucoup de pratique. Par conséquent, certains utilisateurs décident de tricher pour gagner ces tournois plus facilement et sans perdre de temps. Le groupe de criminels arrêtés avait créé le plus grand réseau de parcelles au monde, selon les sources d’application de la loi disponibles.

Hier encore, les médias britanniques BBC ont fait écho aux formidables nouvelles venues d’Asie. Parmi les biens saisis on trouve un bon nombre de voitures de sport.