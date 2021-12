Une opération policière contre le blanchiment d’argent fait 62 détenus

01/12/2021 à 20:04 CET

.

La police nationale a arrêté 62 personnes en Espagne dans le cadre de la dernière action mondiale contre le blanchiment d’argent via « mules« , entre septembre et novembre, une campagne coordonnée par EUROPOL dans laquelle des agents de 27 pays et 400 entités bancaires et financières.

Comme l’a rapporté la police dans un communiqué, dans le 26 enquêtes développé par des agents espagnols, une fraude de près de cinq millions d’euros a été détectée.

L’initiative mondiale, avec la participation de la Fédération bancaire européenne, a été lancée en 2016 dans le but de lutter contre « les mules d’argent », personnes qui, souvent sans le savoir, aident à blanchir de l’argent provenant d’activités illégales, telles que le trafic de drogue, la traite des êtres humains ou les escroqueries, en recevant et en transférant de l’argent de leurs comptes bancaires, généralement vers d’autres pays.

Dans cette septième opération conjointe (EMMA-7), des pertes de l’ordre de 70 millions d’euros ont été évitées. Il a été possible d’identifier 18 351 personnes qui ont agi comme des mules et 324 recruteurs.

Dans 2500 enquêtes, ils ont été détectés 7 000 transactions frauduleuses et 1 803 personnes ont été arrêtées.

Selon la police, les enquêtes ont fait la lumière sur l’utilisation de mules dans un large éventail d’arnaquestels que ceux basés sur l’échange de cartes SIM, le phishing et le phishing.

La lutte contre ces crimes, souligne-t-il, nécessite une action transnationale, puisqu’ils sont perpétrés à partir d’un pays, le compte bancaire de la victime est généralement dans un autre et le compte de la soi-disant « mule », sur lequel l’argent escroqué est transféré, est situé chez un tiers.

Les mules transfèrent non seulement de l’argent entre les pays, mais voyagent également pour ouvrir des comptes bancaires à l’étranger que les organisations criminelles peuvent utiliser pour blanchiment d’argent.

Il est généralement utilisé pour étudiants, immigrants ou personnes en difficulté économique, qui se voient offrir de l’argent facile par le biais d’offres d’emploi et de publications sur les réseaux sociaux d’apparence légitime.

Pour mettre en garde contre les graves conséquences juridiques que peut entraîner le fait d’agir comme une « mule d’argent », telles que des peines de prison ou la génération d’un casier judiciaire, la campagne a été lancée dans toute l’Europe. #NoSeasMula.