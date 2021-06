Une opportunité de rupture d’actions CLDR se profile pour les investisseurs patients

Cloudera (NYSE :CLDR) le stock tombe de temps en temps en chute libre malgré une histoire décente. Dans le passé, ceux qui étaient assez courageux pour attraper les couteaux qui tombaient recevaient de bonnes récompenses pour leurs efforts. Les opportunités de profit proviennent de la prise de risques, mais pas de bon gré mal gré. La prémisse du stock CLDR est solide dans cette tendance de numérisation à hyper-vitesse post-pandémique.

Partout, les entreprises sont dans une course folle pour mettre leurs systèmes en ligne. Tous ceux qui traînaient les pieds dans l’adoption de la technologie sont maintenant paniqués pour rattraper leur retard. Les premiers adoptants qui étaient déjà à bord ont fait le prochain pas en avant. En conséquence, les entreprises génèrent des quantités massives d’informations et elles ont besoin des services de Cloudera.

La nouvelle façon de faire des affaires passe par les revenus d’abonnement et cette équipe est déjà là. Ce n’est pas une nouvelle entreprise qui essaie de s’établir. Ils y travaillent depuis 14 ans déjà. La direction a plus que doublé son chiffre d’affaires en quatre ans. Ils ne sont toujours pas rentables mais le résultat net est désormais 2,5 fois plus sain. Tant que la croissance se poursuit, la rentabilité viendra plus tard. Faire des progrès est le bit important et ils vont dans la bonne direction. L’environnement actuel est plus propice à leur réalisation prochaine.

CLDR Stock se bat contre des ennemis redoutables

Leur concurrence est féroce mais ils sont à la hauteur. Ils ont combattu des géants comme Oracle (NYSE :ORCL) et Microsoft (NASDAQ :MSFT) pendant des années. Il y a maintenant une flopée de nouveaux entrants qui sont petits et agiles comme Palantir (NYSE :PLTR). Compte tenu de ce que nous avons dit plus tôt à propos de la panique de la numérisation, la plupart ont de la place pour prospérer. Il y aura quelques perdants mais celui-ci n’en est probablement pas un. Je parie que dans les 18 prochains mois, ils seront encore mieux placés.

J’ai écrit sur une opportunité d’acheter des actions CLDR en 2019. Bien que je n’aie pas touché le fond, les investisseurs patients ont obtenu 90% de hausse en décembre de l’année dernière. Malheureusement, trois mois plus tard, il avait déjà dégringolé de 40 %. Il essaie toujours de se baser, il n’est donc pas encore tout à fait sorti du bois.

Le CLDR semble avoir réalisé un double fond pour fixer un plancher pour cette correction. Mais il aura aussi besoin de l’aide des marchés généraux. Les indices sont à des sommets historiques ou proches de ceux-ci, ils sont donc vulnérables. Il ne faudra pas grand-chose pour provoquer une vente panique à l’échelle du système. Cela pourrait faire perdre à ce titre son récent support. Dans ce cas, le CLDR pourrait retester les plus bas d’octobre.

L’essentiel est que les investisseurs auront besoin de patience et de modération pour réussir. Cela signifie avoir le courage de l’acheter sur des creux mais en prenant des positions partielles. Le nouveau mantra de l’investissement de nos jours est quelque peu floconneux. Il y a plus de commerçants que d’investisseurs contrôlant l’action à court terme. Bien que cela ne change pas les perspectives à long terme des entreprises, cela crée des défis à court terme.

Le graphique montre les progrès

Source : Graphiques par TradingView

Techniquement, le graphique boursier du CLDR progresse par rapport à la correction de 2019. De ce bas, il a grimpé de 150%, mais le crash pandémique de 2020 l’a ramené à la base. Heureusement, les acheteurs sont intervenus et l’ont fait grimper de 300 % avant la fin de ce rallye en février. En cours de route, les creux ont atteint des plus bas, donc malgré ses malheurs, il maintient une tendance constructive.

CLDR consolidé depuis trois mois. Puis la semaine dernière, les taureaux sont passés en mode de lancement et l’ont augmenté de 20% lors de l’événement de gains. Bien que je sois heureux pour ceux qui possèdent des actions, l’action n’est pas idéale. Maintenant, ils doivent faire face à un énorme écart ouvert ci-dessous et c’est une grosse faiblesse jusqu’à ce qu’il se comble. Tous les écarts ne doivent pas nécessairement se combler, mais celui-ci est suffisamment grand pour qu’il le fasse probablement.

Pour cette raison, les investisseurs devraient probablement s’abstenir de chasser aveuglément les actions CLDR à 17 $. Il est tentant de chasser à cause d’un petit écart ouvert là-bas. On pourrait dire qu’il est coincé entre deux aimants tentants, mais celui du bas est beaucoup plus gros. Le FOMO est un puissant facteur de motivation et il faudra de grandes contraintes pour attendre un meilleur point d’entrée. Je suis persuadé que dans les prochains mois, j’aurai l’opportunité de le faire baisser.

L’action CLDR et le marché

N’oubliez pas que les actions ne se négocient pas dans le vide. Ils doivent évoluer dans le sillage du marché. Il y a des raisons de s’attendre à une correction des indices par rapport aux plus hauts historiques. Surtout que l’inflation commence à se montrer dans les rapports économiques. Nous savons tous que les choses sont chères maintenant, mais les données commencent à concorder. Nous aurons beaucoup de ces rapports cette semaine et ils pourraient provoquer des ventes. La Fed devra peut-être accélérer sa date de réduction au plus tôt. Les actions subiront un revers de cet événement lorsqu’il se produira.

Wall Street a subi les tests les plus durs l’année dernière. C’étaient des situations extrêmes et uniques. Mais il a également bénéficié du plus grand vent arrière de l’histoire. Et ceux-là aussi ne reviendront pas avant un moment. Le gouvernement a jeté tous ses jetons dans un pot et n’a laissé aucune réserve pour le prochain cygne noir. Les actions peuvent souffrir d’un effet sucre élevé. Il y aura une déception plus tôt que tard.

Nicolas Chahine est le directeur général de SellSpreads.com.