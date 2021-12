Une opportunité en or pour l’Espanyol à Balaídos

15/12/2021 à 17h35 CET

Arnau montserrat

Voyager à Vigo n’a pas été un signe de victoire depuis le début du 21ème siècle. L’Espanyol n’a réussi à gagner à Balaídos qu’une seule fois. C’était en 2007, avec des buts de Luís García et Pandiani. Les chiffres de l’équipe bleu et blanc cette saison à domicile n’invitent pas exactement à améliorer le bilan. Cependant, le fief céleste, cette année, n’est pas exactement un fort. L’équipe d’Eduardo Coudet n’a ajouté que cinq points sur 27 possibles. Chiffres très médiocres. Leur seule victoire était contre Grenade et les deux nuls contre Villarreal et le Barça, quand ils ont fait match nul 0-3 contre.

Ainsi, l’Espanyol a l’opportunité de briser sa séquence de défaites à domicile. L’équipe de Vicente Moreno n’a pas encore réussi à s’imposer à l’extérieur du stade RCDE. La dernière fois qu’ils se sont associés, c’était le 23 octobre au Martínez Valero, à égalité à deux contre Elche.

Le record contre le Celta

L’Espanyol a joué contre le Celta en tant que visiteur jusqu’à 51 fois lors d’un match de championnat. L’équilibre est moche. 29 défaites, 12 nuls et seulement 10 victoires. En deuxième, ils ont été mesurés à une occasion et la victoire était pour le Celta et en compétition de coupe, l’Espanyol n’a pu gagner qu’un des cinq.

Dans l’histoire plus récente, les deux sont abonnés au « x ». En comptant également les matchs à domicile de Perica, les cinq derniers matchs se sont soldés par un match nul et les quatre derniers à Balaídos également. Un résultat qui ne laisserait aucune des équipes heureuses demain à partir de 21h00. Au nougat, avec un triomphe.

Kevin et Galhardo, deux autres victimes

Le Celta de Vigo apparaîtra au match avec des pertes importantes. Les pièces maîtresses du dispositif ‘Chacho’ Coudet. A ceux que connaissent déjà Solari et Hugo Mallo, se joignent Kevin Vázquez et Thiago Galhardo. Tous deux ont été blessés lors du match de la Copa del Rey contre Andorre et souffrent tous les deux de tendons du jarret. L’étendue de la blessure n’est pas connue mais le rapport médical délivré par le Celta dans les réseaux exclut sa présence demain à Balaídos. Celui qui semble arriver est Iago Aspas. L’attaquant a souffert lors du match contre Valence d’un allongement musculaire du muscle adducteur droit dont il semble s’être remis. Ce sera le grand tour d’un celte qui a besoin d’ajouter trois par trois comme pour manger. Ils sont à quatre points de la descente.