« Une ordonnance du tribunal est nécessaire pour retracer les transactions avec la CBDC », déclare la Banque centrale de Jamaïque

La Banque de Jamaïque affirme que le lancement de la CBDC entraînera des économies pour la nation.

La Banque de Jamaïque (BOJ), la banque centrale de l’île des Caraïbes, dit qu’elle prévoit des économies pour la nation grâce à l’expansion de l’utilisation de la monnaie numérique de la Banque centrale (CBDC), comme le Le coût de production du numérique est bien inférieur à long terme à celui du papier et des pièces.

Le mois dernier, l’entité avait annoncé que le projet pilote CBDC débuterait en août dans toutes les banques jamaïcaines.

De même, la banque a indiqué que, contrairement à la monnaie physique avec des numéros uniques qui peuvent être tracés, en plus des détenteurs de portefeuilles et de ceux qui les émettent, ceux intéressés par le suivi des transactions numériques doit obtenir une ordonnance du tribunal pour le faire.

La BOJ a déclaré aux médias Observateur de la Jamaïque : « En raison du fait que CBDC a une empreinte digitale, il y a la possibilité de tracer. Ce qu’il est important de noter, c’est que le fournisseur de portefeuille peut surveiller les informations personnelles et les transactions des clients. Cependant, ces informations ne sont pas partagées avec la Banque de Jamaïque ou toute autre autorité en raison de la confidentialité et de la protection des données des clients. Ces informations ne peuvent être partagées qu’en vertu d’une ordonnance du tribunal. La Banque de Jamaïque ne saisira que des données générales pour l’analyse économique ».

230 millions de dollars pilote

Un total de 230 millions de dollars américains en monnaie numérique, CBDC, a été émis dans le cadre de l’exercice pilote « Central Bank CBDC » se terminant en décembre 2021. Le nom officiel de la pièce sera dévoilé prochainement. Après le pilote qui se termine le 31 décembre 2021, le déploiement national est prévu en 2022. Cas d’utilisation (paiements de personne à personne, de personne à entreprise et d’assistance sociale du gouvernement de la Jamaïque) et interopérabilité des paiements de détail existants systèmes dans le pilote.

La semaine dernière, la banque centrale a frappé son premier lot de CBDC totalisant 1,5 million de dollars dans le cadre d’un programme pilote ciblant les institutions de dépôt et les prestataires de services de paiement agréés, selon Coindesk.

La BOJ s’attend à ce que les économies de coûts découlent de sa propriété de la technologie impliquée dans la production de monnaie numérique. La production de monnaie physique est réalisée par un tiers via un processus d’approvisionnement. La Banque de Jamaïque instruit le tiers sur la quantité à imprimer (billets) et à frapper (pièces). Cependant, pour la monnaie numérique, la banque, en vertu de la technologie (qui appartient à la banque), il a la capacité de frapper par lui-même. En termes de coût, la frappe de monnaie numérique est inférieure au coût d’acquisition de monnaie physique via des fournisseurs externes.

Sources : Jamaica Observer et Coindesk

Traduction et version de QuotidienBitcoin

