Une oreille sans faille : le goût impeccable de John Hammond Sr.

Le nom de John Hammond Sr. reste inconnu pour beaucoup, mais en tant que découvreur de talents, producteur, musicologue, diffuseur, journaliste et mentor, il a aidé le monde à découvrir des artistes de Bob Dylan à Bruce Springsteen, et les scores plus entre les deux. Pendant que vous lisez sur sa contribution extraordinaire, écoutez L’héritage de John Hammond, une liste de lecture triée sur le volet mettant en vedette les artistes qu’il a produits et défendus.

Natif de New York né le 15 décembre 1910, qui a étudié le violon et l’alto à Yale, Hammond a apporté une érudition réfléchie au monde souvent frénétique de la musique populaire. Il était le fils d’une héritière Vanderbilt et a développé son amour du jazz en écoutant des disques avec les domestiques de ses parents. Il produisait des disques à Greenwich Village au début des années 1930, lorsqu’une association a commencé avec Columbia Records qui allait durer le reste de sa vie.

À l’époque d’avant-guerre, avec la ségrégation raciale répandue dans la musique, l’ouverture d’esprit de Hammond a aidé d’innombrables artistes noirs à ouvrir des portes qui auraient autrement été fermées. C’est John qui a persuadé Benny Goodman d’enregistrer avec le jeune de 17 ans Billie vacances, donnant au phénomène vocal adolescent sa pause, et il a fait de même pour faire avancer les carrières de Charlie Christian, Lionel Hampton et d’autres.

« Elle avait 17 ans quand je l’ai entendue pour la première fois, elle en avait presque 18 », a déclaré plus tard Hammond à propos de Holiday. «Elle était tout simplement incroyable, a-t-elle formulé comme une instrumentiste improvisée. Elle a été la première chanteuse que j’aie jamais entendue faire ça. Elle ne lisait pas la musique, n’était pas obligée de le faire. Pour moi, elle était incroyable.

Les concerts très importants de From Spirituals To Swing au Carnegie Hall de New York en décembre 1938, et 12 mois plus tard, étaient un autre point de repère pour Hammond. Goodman, Basie et Turner ont tous brillé dans ce cadre surélevé, tout comme des notables du jazz comme Albert Ammons et Meade Lux Lewis, des noms du blues comme Sonny Terry et Big Bill Broonzy, et des groupes de gospel comme le Golden Gate Quartet et Sister Rosette Tharpe. Ils auraient également braqué les projecteurs multiraciaux sur Robert Johnson, si ce n’était pour son meurtre en août de la même année.

Après la Seconde Guerre mondiale et son service militaire, Hammond s’est étendu au-delà même de ces goûts catholiques en défendant des artistes tels que le troubadour folklorique Pete Seeger. Il a trouvé l’adolescente Aretha Franklin et a produit ses premiers albums Columbia à tendance jazz du début des années 1960.

À ce moment-là, un jeune homme appelé Bob Dylan avait croisé son chemin ; Hammond l’a signé sur le label, a produit son premier album éponyme de 1962 et a coproduit l’année suivante The Freewheelin’ Bob Dylan avec Tom Wilson.

Hammond a continué à identifier et à faire signer des artistes à Columbia avec un instinct étrange et inégalé pour le talent brut, de Leonard Cohen en 1967 à Springsteen en 1972. Le fils de Hammond, également appelé John, est devenu lui-même un musicien de blues respecté.

Hammond Sr. a pris sa retraite en 1975, mais en vieillissant, il est resté une figure paternelle pour de nombreux artistes qu’il avait encadrés. Même à l’âge de 73 ans, en 1983, il a souligné que son intuition était toujours aussi fiable lorsqu’il a signé le phénomène de la guitare Stevie Ray Vaughan.

John a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 1986 et est décédé le 10 juillet de l’année suivante, à l’âge de 76 ans. Il reste, pour beaucoup, l’homme A&R par excellence.