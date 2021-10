Une organisation à but non lucratif a refusé un don de Jamie Lynn Spears

19 octobre 2021 / Publié par : Allison

L’ensemble de l’énoncé de mission d’une organisation à but non lucratif est juste dans le nom. Sont-ils à la hauteur des bénéfices ? (Voix Fancy French) Non. Non, ils ne le sont pas, du moins généralement. Alors, comment une telle organisation obtient-elle l’argent dont elle a besoin ? Avec des dons, bien sûr ! De généreuses contributions de donateurs comme vous! Eh bien, pas vous, Jamie Lynn Spears. Jamie Lynn a récemment essayé de verser de l’argent à un organisme de bienfaisance, et ils lui ont demandé de bien vouloir déposer son chéquier parce qu’ils ne voulaient pas de son argent. Dites-moi que votre organisation à but non lucratif est #FreeBritney sans me dire que vous êtes #FreeBritney.

Cette situation de don est directement liée aux prochains mémoires de Jamie Lynn, Choses que j’aurais dû dire. On pourrait penser que la partie la plus compliquée de la préparation des mémoires de Jamie Lynn aurait été sa tentative de se greffer sans vergogne sur la carrière de sa sœur aînée avec le titre précédent, I Must Confess. Mais non. Les mémoires de Jamie Lynn devraient être publiées le 18 janvier 2022, et apparemment, Jamie Lynn cherchait un organisme de bienfaisance à qui donner une partie des bénéfices de ses ventes de livres. Le nom d’une organisation à but non lucratif aurait été évoqué dans la conversation, C’est mon courage, qui est un groupe qui soutient et permet aux gens de partager leurs histoires sur la maladie mentale. Cela n’a pas été officiellement annoncé comme le choix de Jamie Lynn, mais le mot a clairement circulé, car This Is My Brave a abordé la situation sur Instagram et a expliqué qu’ils n’accepteraient pas de don de Jamie Lynn Spears.

Alors maintenant, Jamie Lynn doit trouver un autre organisme de bienfaisance qui acceptera son argent. Pourquoi ai-je l’impression que ça va finir par être une organisation à but non lucratif enregistrée très récemment, appelée Hand Outs for Jamie Spears ?

Photo : Wenn.com