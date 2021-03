Une organisation à but non lucratif américaine n’a pas divulgué les subventions des contribuables au laboratoire de coronavirus de Wuhan, selon un chien de garde ⋆ .

Un groupe de surveillance affirme qu’un organisme américain de recherche biologique à but non lucratif n’a pas respecté la loi américaine et n’a pas divulgué publiquement ses subventions financées par les contribuables à un laboratoire chinois de coronavirus sous examen pour sa proximité immédiate avec la pandémie COVID-19.

Le White Coat Waste Project, un groupe dédié à l’arrêt du financement par les contribuables de ce qu’il prétend être une «expérimentation animale inutile et cruelle», a déclaré la semaine dernière dans un dossier à la Division de l’intégrité des programmes des National Institutes of Health, qu’EcoHealth Alliance s’est engagée dans violations de la loi fédérale sur la transparence des dépenses »par le biais de nombreux communiqués de presse au cours des dernières années.

Les dossiers fiscaux fédéraux montrent qu’EcoHealth Alliance a canalisé des subventions fédérales des NIH vers l’Institut de virologie de Wuhan pendant plusieurs années avant le début de la pandémie, remettant finalement au laboratoire des centaines de milliers de dollars en argent des contribuables pour mener des expériences sur des coronavirus potentiellement pandémiques. Le laboratoire de Wuhan est situé à seulement quelques kilomètres de l’endroit où les autorités chinoises ont affirmé que la pandémie avait commencé sur un marché humide local.

Dans sa lettre aux NIH, White Coat affirme qu’EcoHealth «n’a pas divulgué publiquement le financement des contribuables pour son travail avec WIV, en violation de la loi fédérale».

Le groupe affirme qu’EcoHealth a violé l’amendement Stevens, une disposition fédérale qui ordonne aux bénéficiaires de certaines subventions fédérales de «faire certaines divulgations de financement lors de la publication de déclarations, de communiqués de presse, de demandes de soumissions et d’autres documents décrivant leur projet ou programme de subvention», selon le gouvernement Bureau de la responsabilité.

Les bénéficiaires de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux – dont le NIH est une sous-agence – sont obligés de faire de telles divulgations. White Coat affirme que «pratiquement tous les communiqués de presse de l’EHA rapportant ses expériences financées par les contribuables au cours des trois dernières années enfreignent l’amendement Stevens».

Le groupe cite plusieurs communiqués de presse à titre d’exemple, y compris ceux de 2018 et 2020, tous deux des travaux de référence réalisés en partenariat avec l’Institut de virologie de Wuhan et dont aucun ne révèle ses liens avec le financement fédéral.

Peter Daszak, le président d’EcoHealth Alliance, n’a pas répondu aux questions sollicitant des commentaires sur les allégations. Deborah Kearse, la directrice de la Division de l’intégrité des programmes des NIH, à qui la lettre a été adressée non plus.

Justin Goodman, vice-président du plaidoyer et des politiques publiques chez White Coat, a déclaré à Just the News que les NIH avaient confirmé la réception de la plainte après sa soumission.

«Les contribuables ont le droit de savoir – et la loi fédérale exige qu’on nous le dise – exactement combien d’argent EcoHealth a expédié au célèbre laboratoire animalier de Wuhan géré par le PCC pour des expériences imprudentes sur les coronavirus qui pourraient avoir causé la pandémie», a déclaré Goodman .

«Les violations effrénées de la loi fédérale sur la transparence par EcoHealth sont un autre exemple de ce que le groupe et son président Peter Daszak obscurcissent leurs liens étroits – et leur soutien financier – au laboratoire animalier de Wuhan.

Goodman a également signalé à Just the News une déclaration du sénateur républicain de l’Iowa, Joni Ernst, qui, après le dépôt de White Coat, a fait valoir que le gouvernement fédéral «ne se conforme pas à la loi et ne divulgue pas le montant de l’argent des contribuables américains destiné aux laboratoires de recherche du monde entier comme l’Institut de virologie de Wuhan – une origine signalée et potentielle du nouveau coronavirus. «

«Le peuple américain mérite des réponses», a ajouté Ernst. «Je demande une enquête pour contraindre HHS à se conformer à la loi. Ce n’est pas la Chine communiste; la loi n’est pas facultative. »

Ernst et Goodman dans leurs déclarations ont fait référence à des spéculations en cours selon lesquelles le laboratoire de Wuhan aurait pu être responsable de la fuite du virus SRAS-Cov-2 et du lancement de la pandémie à la fin de 2019.

Le laboratoire a étudié pendant des années le «potentiel de débordement» des coronavirus zoonotiques, essayant de déterminer quelles souches de ces virus avaient le potentiel de sauter sur les êtres humains et de provoquer des pandémies comme celle à laquelle le monde est confronté depuis quinze mois.

Une équipe d’enquête de l’Organisation mondiale de la santé a conclu qu’il était «extrêmement improbable» que le virus se soit échappé du laboratoire de Wuhan, affirmant à la place qu’il était beaucoup plus susceptible de provenir d’une source naturelle.

Les scientifiques du monde entier, en revanche, ont averti que les conclusions de l’équipe étaient douteuses et que l’hypothèse de fuite en laboratoire était toujours une proposition crédible sur l’origine du virus.