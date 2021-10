Une organisation à but non lucratif nie les dons du livre de Jamie Lynn Spears

Jamie Lynn Spears‘ l’argent n’est pas bien accueilli par une association caritative qu’elle a choisi de soutenir, et il semble indéniable que la raison en est à voir avec sa grande sœur.

L’association caritative s’appelle This Is My Brave… et Jamie Lynn a clairement indiqué qu’elle lui tenait à cœur en promettant une part des bénéfices de ses prochains mémoires à l’organisation.

Eh bien, l’association caritative a dit non merci… « Nous vous entendons. This Is My Brave a récemment été recommandé pour être une organisation bénéficiaire du produit du prochain livre de Jamie Lynn Spears. Nous avons pris la décision de décliner l’offre de recevoir le produit de la vente des livres. »

Britney a maintenant critiqué sa sœur pour avoir perdu sa célébrité et ne pas l’avoir aidée lorsqu’elle était en panne. Britney semblait très contrariée. Jamie Lynn était en train d’écrire un livre dont le titre provisoire était « I Must Confess » – une parole de « Hit Me … Baby One More Time » de Britney. Le livre s’intitule désormais « Choses que j’aurais dû dire » … toujours une référence claire à la relation de Jamie Lynn avec sa sœur.

Britney a prévenu sa petite soeur et ses parents que ils devraient être nerveux si elle fait un entretien.

Page Six a essayé de contacter Lou Taylor, l’ancien chef d’entreprise de Britney qui travaille toujours pour Jamie Lynn… mais Taylor n’a pas encore répondu.