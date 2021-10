Une organisation à but non lucratif refuse un don du livre de Jamie Lynn Spears au milieu d’un contrecoup

Cette association voudrait être exclue du récit.

La semaine dernière, Jamie lynn lances a annoncé qu’elle avait terminé son livre, Things I Should Have Said, qu’elle a écrit pour se « fermer » sur ce chapitre de sa vie alors qu’elle essaie de « partager ma vérité de la bonne manière ».

Elle a également révélé qu’une partie des recettes de son livre irait à l’association de santé mentale This Is My Brave. Plus maintenant.

« Je sais à quel point il peut être effrayant de partager des luttes personnelles, surtout si vous ne pensez pas avoir le soutien ou un espace sûr pour le faire », a écrit Jamie Lynn sur Instagram. « Ils font un travail incroyable pour soutenir et encourager les gens alors qu’ils partagent courageusement leurs expériences. »

Cependant, l’organisation a annoncé le 18 octobre qu’elle avait rejeté l’offre de la star de Zoey 101 de faire un don à leur cause à la suite du tollé général suscité par le livre. Britney Spears Elle a semblé claquer des choses que j’aurais dû dire sur Instagram, plaisantant en disant qu’elle devrait également écrire un livre et l’appeler « S – t, je ne sais vraiment pas » ou « Je me soucie vraiment de ce que les gens pensent ».