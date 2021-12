Une organisation de défense des droits civiques dit à Duke qu’elle est « légalement obligée » d’accorder la reconnaissance d’un groupe pro-israélien

Une organisation de défense des droits civiques a déclaré à Duke University qu’elle était « légalement obligée » d’accorder une reconnaissance officielle à une organisation étudiante pro-israélienne sur le campus.

Au cours de la réunion du Sénat du gouvernement étudiant de Duke le 10 novembre, le projet de chapitre des étudiants soutenant Israël a été officiellement reconnu. Cependant, lorsque la législation approuvant l’organisation pro-israélienne a été soumise à la présidente du gouvernement étudiant Christina Wang, elle y a opposé son veto.

Dans une déclaration aux sénateurs du gouvernement étudiant de Duke obtenue par le Duke Chronicle le 15 novembre, Wang a déclaré qu’elle avait décidé de ne pas autoriser Students Supporting Israel à devenir une organisation étudiante officiellement reconnue en raison d’un article sur les réseaux sociaux répondant aux critiques d’un autre étudiant.

Wang a affirmé que Students Supporting Israel « a distingué un étudiant individuel sur le compte de médias sociaux de son organisation d’une manière qui était inacceptable pour tout groupe d’étudiants et semblait contraire à la mission déclarée du groupe d’être accueillant et inclusif pour tous les étudiants de Duke, et éducatif dans la mission et le but », selon l’article.

LE PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ DUKE SGA REJETTE LE GROUPE PRO-ISRAL POUR UN POST INSTAGRAM « INACCEPTABLE »

DOSSIER – Cette photo d’archive du 28 janvier 2019 montre l’entrée du campus principal de l’Université Duke à Durham, Caroline du Nord. L’Université Duke a annoncé le mercredi 10 mars 2021 qu’elle envisageait de mettre fin aux cours en personne comme une légère augmentation des cas de COVID-19 au cours des cinq jours s’aggrave et les étudiants continuent de violer les directives de santé. (AP Photo/Gerry Broome, Fichier) ((AP Photo/Gerry Broome, Fichier))

Dans une lettre à l’Université Duke, le Centre Louis D. Brandeis est obligé d’accorder la reconnaissance officielle aux étudiants soutenant Israël en tant qu’organisation étudiante sur le campus.

L’organisation de défense des droits civiques a déclaré qu’elle « appréciait » les efforts de l’Université Duke pour remédier à la situation dans une récente déclaration, mais a déclaré que ce n’était pas suffisant.

« Bien que nous apprécions vos efforts pour résoudre le problème dans votre récente déclaration, il ne suffit pas en vertu de la loi de simplement fournir » des options pour obtenir un soutien financier et programmatique « sans reconnaissance formelle », indique la lettre.

Alyza Lewin, présidente du Brandeis Center et Denise Katz-Prober, directrice des initiatives juridiques, ont rappelé une situation similaire au Williams College où un gouvernement étudiant refusait de reconnaître une organisation pro-israélienne. Dans cette affaire, une plainte fédérale a été déposée auprès du Bureau des droits civils du ministère de l’Éducation des États-Unis.

Université Duke (AP Images)

LE SÉNAT DU GOUVERNEMENT DES ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ DU KANSAS REFUSE LE STATUT OFFICIEL DU GROUPE CONSERVATEUR

Le collège a finalement résolu la plainte en reconnaissant officiellement l’organisation étudiante pro-israélienne et en leur garantissant l’accès aux ressources.

« Suite à cet exemple, Duke devrait officiellement reconnaître Duke SSI et fournir des assurances publiques que Duke SSI aura un accès égal aux mêmes avantages et ressources qui sont disponibles pour d’autres organisations étudiantes reconnues », indique la lettre.

Drapeau d’Israël avec vue sur la vieille ville de Jérusalem et le mur occidental KOTEL-

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lewin a déclaré à Fox News que Duke University devrait annuler la décision prise par le gouvernement étudiant, notant qu’il avait promis aux étudiants que leur liberté d’expression serait protégée.

« S’ils ont des politiques concernant la liberté d’expression et la protection de la liberté d’expression, s’il s’agit de déclarations faites par les administrateurs sur la façon dont ils protégeront la liberté d’expression de leurs étudiants, ces politiques et ces déclarations sont traitées comme créant une obligation contractuelle par l’université pour tenir ces promesses et protéger le discours des étudiants et de la communauté. Et les étudiants et la communauté comptent sur ces promesses », a déclaré Lewin.