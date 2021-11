Une organisation dédiée à la culture de la marijuana et au blanchiment d’argent à Madrid et aux chutes de Tolède

13/11/2021

Act à 12h12 CET

PE

Agents de la Police Nationale, Dans une opération conjointe avec la Garde civile, ils ont démantelé une organisation criminelle spécialisée dans la culture de la marijuana et dans le blanchiment ultérieur des bénéfices obtenus grâce à la collecte de paris sportifs dans les salles de jeux, l’acquisition de biens immobiliers et de véhicules haut de gamme. En tout, 23 personnes ont été arrêtées pour délits d’appartenance à une organisation criminelle, contre la santé publique, blanchiment d’argent, détention illégale d’armes et divulgation de secrets.

Dans l’opération, 16 perquisitions domiciliaires ont été effectuées, procédant à l’arrestation de 23 personnes, dont les deux chefs de l’organisation criminelle, cinq personnes liées à la salle de jeux et un policier local arrêté pour révélation de secrets.

En outre, 205 kilogrammes de bourgeons et 5 000 plants ont été saisis de douze cultures de marijuana en intérieur, cinq petites armes à feu, un fusil de chasse à canon scié, de nombreuses armes blanches, 110 000 euros en liquide, cinq véhicules haut de gamme, trois brouilleurs de fréquence, un gilet pare-balles, une défense extensible, un équipement de communications et différents éléments destinés à la culture du cannabis.

En outre, les comptes bancaires des détenus et de neuf maisons ont été bloqués pour une valeur totale de plus d’un million et demi d’euros.

Provinces de Madrid et Tolède

L’enquête s’est concentrée sur un groupe qui avait une multitude de plantations de marijuana en intérieur dans les provinces de Madrid et Tolède, où ils avaient au moins douze cultures, dont sept situées dans un quartier résidentiel situé dans le quartier de Villaverde, dans la capitale Madrid, et cinq autres plantations dans des villes de la région de La Sagra, à Tolède.

Après avoir collecté les récoltes des différents points de culture, ils ont conditionné les substances et les ont stockées sous de grandes mesures de sécurité, en attendant leur vente et leur distribution. Une fois qu’ils ont obtenu un avantage économique de l’activité illicite, ils étaient chargés de lui donner cours légal par le blanchiment d’argent dans différentes entreprises, telles que les salons de massage, les concessionnaires et, surtout, dans une salle de jeux de la ville d’Illescas, à Tolède.

L’ouverture des enquêtes a commencé à la suite d’une série de irrégularités dans la collecte des prix des paris sportifs dans cette salle de jeux, où il a été possible de constater l’existence d’au moins onze reçus de lots d’une valeur de 60.000 euros portant de faux signes, émis au nom d’un couple membres de l’organisation et signés par le responsable de l’établissement.

Les agents ont pu déterminer que le chef de l’organisation aurait pu faire des paris d’une valeur de 50 000 euros par jour, donnant quelques bénéfice à la salle de paris jusqu’à trois millions d’euros, facilitant la réalisation de ces paris, émettant de faux certificats de gains et exerçant parfois des pépinières de trésorerie.

Mesure de sécurité

Ce groupe criminel disposait d’une multitude de mesures de sécurité pour évitant tout type de surveillance policière, ce qui augmentait la dangerosité de l’enquête. Ils avaient jusqu’à six armes à feu, saisies lors de la perquisition, l’une avec un silencieux et une autre indiquée par la police allemande pour avoir commis un crime violent. De plus, ils ont utilisé des inhibiteurs de fréquence et des navettes, effectué une contre-surveillance pour éviter le contrôle de la police et ont même eu la collaboration d’un policier local d’une municipalité de Madrid.

Les points de culture, de conditionnement et de trafic de marijuana ont été établis dans la région de La Sagra, à Tolède, dans les villes d’Illescas, Yeles, Yuncler et Yuncos, dans des maisons qu’ils ont titrées en leur propre nom et d’autres qu’ils ont louées pour le compte de tiers. . . . L’autre zone contrôlée par l’organisation était une colonie d’appartements située dans le quartier de Villaverde, dans la capitale Madrid, qui concernait trois blocs d’appartements complets, où coexistaient des plantations de marijuana avec des familles, qui effectuaient le soin et la garde des plantes pour leur transfert ultérieur à un autre étage du même quartier qui centralisait toute la substance.