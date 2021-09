Une paire de boxers de Michael Jordan est en cours de vente et les sous-vêtements ont définitivement été utilisés

Vous avez probablement plusieurs questions maintenant, et personne ne peut vous blâmer pour cela, du tout. L’une de ces requêtes est probablement la plus évidente : comment savons-nous que Michael Jordan portait réellement ces sous-vêtements ? La liste des ventes aux enchères est plus qu’heureuse de répondre à votre question et indique clairement que le sous-vêtement / short de compression “montre une utilisation certaine” non pas à cause de quelque chose d’indélicat, mais simplement à cause d’un certain nombre de fils lâches au niveau des apparences. Et, il y a même une étiquette de nettoyage à sec qui leur est toujours attachée.

Je sais que votre esprit est allé ailleurs quand il a été mentionné que le short avait été utilisé, et, honnêtement, personne ne peut vous en vouloir non plus.