Une paire emprisonnée pour une attaque mortelle non provoquée contre un aspirant pompier après le match contre l’Angleterre

Duncan Browne a été tué par Michael McLoughlin après un match contre l’Angleterre en juillet de l’année dernière (Photo: PA)

Un homme a été emprisonné pour avoir tué un pompier en herbe lors d’une attaque non provoquée à une station de taxis.

Michael McLoughlin, 36 ans, a été condamné mardi à neuf ans et quatre mois à Liverpool Crown Court pour l’homicide involontaire de Duncan Browne, 23 ans.

Cela survient après que le Crown Prosecution Service (CPS) a accepté son plaidoyer de culpabilité et a décidé de ne pas procéder à un procès pour meurtre lors d’une audience antérieure.

L’incident s’est produit au petit matin, lorsqu’un groupe a poussé devant M. Browne, pour prendre un taxi à Liverpool, à la suite d’un match de l’Angleterre à l’Euro 2020, a appris le tribunal.

Le co-accusé Terrence Kerwin, 34 ans et également un criminel reconnu coupable, a été emprisonné pendant 10 mois après avoir reconnu avoir subi des agressions ayant causé des lésions corporelles réelles pour son rôle dans l’attaque.

S’exprimant devant le tribunal, le grand-père de M. Browne, John Browne, 72 ans, a déclaré que la famille n’était pas satisfaite de la décision d’abandonner les accusations de meurtre contre les deux accusés.

Il a déclaré: «Nous ressentons tous le désespoir.

M. Browne a été touché par deux assaillants (Photo: PA)

«Nous sommes brisés en tant que famille.

« Nous ne pouvons pas comprendre la décision d’abandonner les accusations de meurtre.

« Il semble que le CPS ressemble plus au service de protection pénale. »

M. Browne, de Kirkby, Merseyside, était dans le centre-ville de Liverpool pour regarder l’Angleterre jouer les quarts de finale de l’Euro 2020 lorsqu’il s’est séparé de ses amis alors qu’ils rentraient chez eux aux premières heures du dimanche 4 juillet.

John Benson QC, chargé des poursuites, a déclaré que les accusés, qui avaient bu dans le centre-ville avec un autre homme, sont arrivés à une station de taxis sur Hanover Street vers 3h30 du matin.

McLoughlin a été emprisonné pendant neuf ans et quatre mois (Photo: PA)

Le tribunal a entendu l’un des membres du groupe dire » écartez-vous, mon garçon » à M. Browne alors qu’ils tentaient de monter à bord du seul taxi qui se trouvait à la station de taxis.

M. Benson a déclaré que Kerwin, sans domicile fixe, avait frappé M. Browne avec un premier coup de poing et que McLoughlin l’avait ensuite frappé deux fois, le faisant tomber dans le volet d’une devanture de magasin et s’effondrer sur le sol.

Il a déclaré: « Ceci, selon l’accusation, était une réaction non provoquée et totalement disproportionnée à la question triviale de savoir qui devait monter à bord du taxi. »

Après l’attaque, les deux hommes sont montés dans le taxi et se sont rendus à une fête, tandis que M. Browne était soigné par des spectateurs jusqu’à l’arrivée des ambulanciers paramédicaux, a déclaré le tribunal.

M. Browne a été transporté à l’hôpital mais est décédé le lendemain.

Terrence Kerwin a admis une agression causant des lésions corporelles réelles pour son rôle dans l’attaque (Photo: PA)

Lors de la condamnation, le juge David Aubrey a déclaré: « Il s’agissait d’une agression totalement non provoquée et gratuite dans le centre-ville contre un homme qui n’avait pas été violent, il n’avait pas été agressif et je suis convaincu qu’il n’avait offert aucune menace de violence. »

Le tribunal a appris que McLoughlin avait 16 condamnations antérieures pour 31 infractions et avait un permis au moment de l’attaque après avoir été emprisonné pour complot en vue de voler en 2019.

Kerwin avait 20 condamnations antérieures pour 44 infractions, mais aucune d’entre elles pour des infractions avec violence.

Dans une déclaration qu’il a lue au tribunal, le grand-père de M. Browne a déclaré: « Cette attaque lâche non provoquée a volé un jeune homme gentil, respectueux, compatissant et dynamique, né trois mois avant terme et qui a dû se battre pour s’accrocher à la vie, de une vie d’épanouissement en réalisant son rêve de servir sa communauté en tant que membre des pompiers.’

Un garçon de 9 ans a failli devenir aveugle après avoir souffert d’un rare « œil de Covid »

Nigel Power QC, défendant McLoughlin, a déclaré qu’il avait déclaré à la police lors d’un entretien: « Tout ce que je peux dire, c’est que je suis désolé, profondément désolé. »

Dans une lettre écrite au tribunal, McLoughlin, de Torus Road, Liverpool, a reconnu que ses actions avaient causé « une perte irréversible à de nombreuses personnes ».

Un porte-parole du CPS a déclaré: «Nos pensées restent avec la famille de Duncan Browne après sa mort dévastatrice.

« Notre décision dans cette affaire tragique – comme dans toute autre – était basée sur une évaluation de ce qu’il pourrait être possible de prouver à un tribunal, conformément à notre test juridique. »

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();