Une pandémie de streaming à venir! – L’Express Financier

Par Harish Bijoor

L’Inde est aujourd’hui le marché OTT à la croissance la plus rapide au monde, et le BCG l’estime à 5 milliards de dollars d’ici 2023. La vidéo à la demande (VoD) est la manne du ciel, servie juste à temps, dans les foyers et sur une base de choix complet . Dans un pays jusque-là affamé de contenus mondiaux à volonté, la VoD est le nouveau bonbon à croquer. La vieille télévision ordinaire a l’air si hier… si 2019 !

Le timing est juste. Les plateformes de streaming OTT venaient à peine de se mettre en place en Inde lorsque la pandémie a frappé en 2020. Les gens se sont enfermés à l’intérieur. Le monde n’est plus notre huître. L’huître est notre monde, et la maison est notre huître. Dans cette huître vient donc la plate-forme de streaming de manière transparente avec son éventail de choix, à un prix bien sûr.

Boom du streaming

Ce qui n’était il n’y a pas si longtemps un segment de niche du jeu – qui avait le segment le plus jeune du marché diffusant du contenu sportif en direct qui n’était tout simplement pas disponible sur leurs réseaux de télévision – est, aujourd’hui, aussi massif qu’il peut aspirer à l’être pour le moment. Alors même que vous lisez ceci, l’activité de diffusion en continu du temps pandémique enregistre une croissance de 15% en glissement annuel, avec un pronostic robuste d’une croissance torride de 21% par rapport aux chiffres actuels au cours de l’année à venir. Les parties prenantes sont alors excitées. Ici, vous avez les acteurs OTT existants, les diffuseurs de tous les genres (et pas seulement le sport), les opérateurs de télécommunications à la recherche d’une part du gâteau et les créateurs de contenu de toutes les plateformes numériques qui se lancent.

Alors que les entreprises avec lesquelles je travaille dans l’espace OTT sont occupées à élaborer elles-mêmes des plans d’affaires agressifs, la question clé que tout le monde se pose est de savoir s’il s’agit d’un genre de chose « flash dans la pandémie », ou est-ce là pour rester ?

Le taux de croissance frénétique actuel observé par les plateformes de streaming en Inde est dû au grand coup de pouce de la pandémie et à l’effet de bunker qu’elle a créé. Il y a des moments où tout le monde est immergé dans ses appareils mobiles personnels pour travailler et étudier, et les divertissements de toutes sortes affluent également. Il existe aujourd’hui une interaction transparente entre le travail/les études et le divertissement. Même si vous êtes en réunion en mode muet, vous êtes peut-être en train de rattraper la dernière action UFC.

Et puis il y a des moments où la famille s’assoit pour regarder ses moments Breaking Bad. Le streaming et sa consommation sont aujourd’hui à la fois individuels et collectifs. Chaque genre est donc sondé par des personnes différentes.

Observateurs de l’habitude

Le numérique et le numérique sont devenus des habitudes chez les Indiens d’aujourd’hui. Les plateformes de paiement numérique en ligne sont en plein essor avec la participation, tout comme en ligne, tout est en marche. Le streaming numérique en fait également partie.

Le sport en direct est un grand succès. Lorsque le cricket a été touché par la pandémie et que tout le contenu de cricket en direct s’est tari, alors même que les téléspectateurs en recherchaient plus, d’autres sports sont intervenus. Même lorsque cela s’est tari, dans un contenu de divertissement progressif de toutes sortes dans toutes les langues. C’est aussi, aujourd’hui, une habitude. Le streaming est bien plus que du sport en direct aujourd’hui. La SVoD se déchaîne. Il promet de continuer à tracer ses traces à mesure qu’il pénètre dans de nouvelles zones géographiques en Inde. Pour OTT, la géographie c’est de l’histoire !

La montée en puissance du streaming à ses débuts est vraiment sur le modèle de l’AVoD. Alors que le public se lasse des contenus qui ne sont pas assez excitants pour leur intérêt ici, nous assisterons à une montée en puissance des services premium du même diffuseur : la SVoD arrive. Attendez-vous à un point des trois à terme, avec TVoD sautant avec un mode à la carte. Je parierais, bien sûr, sur un modèle DTR (téléchargement pour location) ici pour l’Inde plutôt que sur le modèle EST (vente électronique) qui est d’autant plus axé sur la propriété. Nous vivons dans une génération qui se concentre sur la location, pas sur la possession.

Un point important à ne pas manquer est le fait que le verrouillage a fait fermer les cinémas et ouvrir les maisons. Les plateformes de streaming vidéo ont attiré le meilleur du contenu du cinéma en Inde, car les nouvelles versions dans toutes les langues ont opté pour une version OTT. Cela a donné un gros coup de fouet au streaming. Tant que OTT est en mesure de continuer à attirer le meilleur des nouvelles versions en Inde, l’avenir est prometteur.

Les plateformes de streaming sont là pour rester, pandémie ou non. Alors que la pandémie de Covid se termine, attendez-vous à ce que la pandémie de streaming prospère et se développe.

L’auteur est fondateur, Harish Bijoor Consults

