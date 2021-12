Une panne de vapeur en Chine soulève plus de questions sur une éventuelle interdiction

Les informations faisant état d’une interdiction chinoise du client international de Steam semblent avoir été une fausse alarme, mais cela a soulevé plus de questions sur le pays qui bloque potentiellement la vitrine de jeux vidéo largement utilisée.

Tard la veille de Noël, le bruit s’est répandu via les médias sociaux et Reddit que Steam, une vitrine numérique pour les jeux PC détenue et exploitée par le logiciel Valve basé à Bellevue, Wash., avait été ajouté à la liste nationale d’interdiction de la Chine.

Cela empêcherait quiconque utilisant un fournisseur de services Internet chinois d’accéder à Steam, ce qui aurait fait couler du jour au lendemain la scène du développement de jeux indépendants en Chine.

Quelques heures plus tard, au deuxième coup d’œil, il s’est avéré que l’interdiction n’était pas une interdiction. Au lieu de cela, une partie inconnue semble avoir lancé une attaque DNS (Domain Name System) contre les serveurs de Steam.

Vladyslav Tsypljak, CCO et co-fondateur de l’éditeur de jeux vidéo basé à Taïwan Neon Doctrine, a déclaré que son équipe en Chine avait été complètement bloquée pendant quelques heures mais avait ensuite retrouvé l’accès à Steam. Il a dit qu’il s’agissait probablement d’un incident de cache DNS, similaire à ce qui s’est passé lors d’une vente d’hiver Steam il y a quelques années.

Personne ne s’est attribué le mérite de l’attaque DNS chinoise apparente sur Steam au moment de la rédaction, mais pour le moment, il est probablement prudent de supposer que certains trolls ont pensé qu’il serait amusant de fermer le service pendant les soldes d’hiver.

Nous avons contacté Valve et mettrons à jour cette histoire lorsque nous aurons une réponse.

Steam n’est pas vraiment interdit en Chine, mais pendant quelques heures la veille de Noël, il semblait que c’était le cas, ce qui a alarmé beaucoup de gens. La confusion était compréhensible, car de nombreux développeurs et analystes de l’espace attendaient que ce marteau particulier tombe pendant la majeure partie de 2021.

La Chine, pour une raison quelconque, n’a pas encore interdit Steam, contrairement à d’autres sites Web internationaux tels que Facebook ou YouTube. Les utilisateurs chinois ne peuvent pas accéder directement aux forums communautaires de Steam, mais ont par ailleurs un accès complet à la vitrine.

En conséquence, la Chine est devenue l’hôte d’une communauté restreinte mais croissante de développeurs de jeux vidéo indépendants, qui commercialisent leurs jeux sur le marché international via Steam et, ce faisant, contournent la réglementation chinoise des médias.

La Chine a montré qu’elle était prête à prendre des mesures contre certains contenus sur Steam – le développeur taïwanais Red Candle Games a failli disparaître en 2019 à cause d’une image incluse par erreur dans son jeu d’horreur Devotion qui a qualifié Xi Jinping de crétin – mais c’est autrement permis aux citoyens chinois de continuer à utiliser le service.

Le Dota 2 de Valve est un favori de l’esport en Chine. (Image du logiciel de vanne)

On ne sait pas exactement pourquoi. Il existe plusieurs jeux occidentaux très appréciés en Chine, tels que le propre Dota 2 de Valve, mais personne ne comprend vraiment pourquoi Steam a été autorisé à passer entre les mailles du filet.

Tsypljak a déclaré qu’il pensait que le client international de Steam serait progressivement retiré de la Chine.

« Au cours des dernières années, la rhétorique a changé », a déclaré Tsypljak. « Le gouvernement pousse les histoires » les jeux vidéo sont comme une dépendance à l’héroïne « . »

Il y a un sentiment général dans la communauté des jeux indépendants chinois et taïwanais que l’écriture est sur le mur. Valve a lancé une version spécifiquement chinoise de Steam en février, en partenariat avec l’éditeur chinois Perfect World Entertainment, qui propose une liste de 57 jeux dont le lancement a été approuvé par le gouvernement chinois.

Son existence a été considérée comme un avertissement implicite par les Indes chinoises que tôt ou tard, leurs liens ténus avec le marché international via Steam seront rompus.

C’est également une préoccupation importante pour les développeurs en dehors de la Chine, car le marché chinois représente un nombre important de ventes globales de jeux vidéo dans le monde. Certains indépendants, en réponse aux nouvelles sur Twitter, ont noté que jusqu’à 30% de leur audience vient de Chine.