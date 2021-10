Une panne d’électricité massive pourrait signifier une apocalypse économique pour l’Espagne

29/10/2021 à 21:32 CEST

L’Espagne pourrait-elle subir un black-out ? Si oui, pourriez-vous vous en remettre plus tard ? Depuis le début de l’été, nous nous occupons de messages pratiquement post-apocalyptiques : une hausse inquiétante du prix de l’électricité, des affrontements entre l’Algérie et le Maroc à propos de son gazoduc, et la Russie forçant davantage l’UE à continuer à dépendre de la leur. Pendant ce temps, le Royaume-Uni souffre d’une crise de pénurie jamais connue auparavant qui a laissé une bonne partie de ses supermarchés avec de sérieux problèmes pour approvisionner la population en nourriture.

Face à cette situation, certains experts ont déjà assuré que le prix de l’électricité pourrait continuer à augmenter et que dans cinq ans on pourrait voir le prix de l’électricité Les produits de base comme la nourriture montent de façon exponentielle. Cette situation préoccupante s’est aggravée car certains auteurs considèrent que nous pourrions connaître une panne d’électricité généralisée à travers le pays dont il pourrait prendre des semaines pour récupérer.

Cependant, ce qui ne serait jamais récupéré ce serait l’économie, qui pourrait s’effondrer et provoquer une crise économique pas comme les autres. Bien qu’il soit clair que il est très peu probable que cela puisse arriver.