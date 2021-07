Une panne d’Internet frappe les principaux sites, dont Steam

Mitja Rutnik / Autorité Android

TL;DR

Plusieurs sites et services majeurs ont été confrontés à une panne Internet aujourd’hui. Steam, Disney, Amazon, LastPass et de nombreux autres services de premier plan sont soit totalement tombés en panne, soit entrés et hors service. On pense que le réseau de distribution de contenu Akamai est à l’origine du problème, mais il a depuis été corrigé.

Si vous essayiez de visiter certains des plus grands sites et services sur le net aujourd’hui et que vous n’y parveniez pas, vous n’étiez pas seul. Certains des plus grands noms du jeu, du divertissement, du shopping et de la sécurité sont complètement hors service, tandis que d’autres montent et descendent de manière imprévisible.

La panne Internet était connectée au réseau de distribution de contenu (CDN) Akamai (via CNBC). L’outil de suivi des problèmes de service de cette société a indiqué qu’il y avait des problèmes avec le service Edge DNS. Cela a affecté presque tous les clients de l’entreprise, dont Steam, Disney, Amazon, PlayStation, UPS, LastPass et même GoDaddy.

Akamai a résolu le problème et l’a corrigé, ce qui a permis à la plupart des services d’être de nouveau en ligne.

Si vous êtes toujours confronté à une panne d’Internet, il est possible qu’il y ait un problème de votre côté. La meilleure étape de dépannage pour commencer est d’arrêter votre système et de le redémarrer. Si vous rencontrez toujours des problèmes, il se peut qu’il y ait un problème avec votre modem ou votre routeur.