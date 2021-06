Une panne d’Internet massive et rapide provoque l’obscurcissement de pans entiers de sites Web

Des pans de sites Web sont tombés en panne mardi matin après une panne chez le fournisseur de services de cloud computing Fastly. Les internautes n’ont pas pu accéder aux principaux organes d’information, aux plateformes de commerce électronique et même aux sites Web gouvernementaux. Tout le monde, d’Amazon au New York Times en passant par la Maison Blanche, a été touché.

Vers 6 h 30 HE, Fastly a déclaré qu’il avait appliqué un “correctif” au problème, et que de nombreux sites Web en panne semblaient fonctionner à nouveau à 9 h HE. Pourtant, la panne met en évidence à quel point l’infrastructure prenant en charge Internet – en particulier les fournisseurs de cloud computing avec lesquels l’utilisateur moyen n’interagit pas directement – ​​est dépendante, centralisée et sensible. C’est au moins la troisième fois en moins d’un an qu’un problème chez un grand fournisseur de cloud computing a conduit à l’obscurcissement d’innombrables sites Web et applications.

Fastly est un réseau de diffusion de contenu (CDN) qui gère un réseau de serveurs qui transfèrent rapidement le contenu des sites Web aux utilisateurs. La société, qui compte Shopify, Stripe et d’innombrables médias comme clients, promet une « livraison ultra rapide » et une « sécurité avancée ». La nature d’un tel réseau signifie également que les problèmes peuvent se propager rapidement et affecter plusieurs de ces clients à la fois. Dans le cas de l’incident de mardi, Fastly a déclaré avoir “identifié une configuration de service qui a déclenché des perturbations” dans le monde entier. Il a fallu environ deux heures à partir du moment où le problème a été identifié jusqu’à ce qu’un correctif soit mis en œuvre.

Pour le moment, il n’y a aucune raison de penser que la panne est le résultat d’une cyberattaque. Pourtant, la panne survient au milieu d’une multitude de cyberincidents récents qui ont eu un impact sur tout, de l’approvisionnement mondial en viande à un important oléoduc aux États-Unis.

Pourtant, il est clair que la panne a causé un chaos momentané. Le site Downdetector, qui suit les plaintes concernant les défaillances de sites Web, montre qu’un grand nombre de sites ont reçu une légère augmentation des plaintes ce matin, non seulement pour les médias comme le New York Times et CNN, mais aussi pour Reddit, Spotify et Walt Disney World. Les pannes des systèmes de paiement comme Stripe et des plateformes de commerce électronique comme Shopify suggèrent également que de l’argent aurait pu être perdu dans des transactions qui n’ont pas abouti, bien qu’il ne soit pas encore clair si tel est le cas.

Tous les sites Web de Vox Media, y compris celui-ci, ont été hors ligne pendant une demi-heure. The Verge, qui appartient à Vox Media, est passé à l’offre de son contenu sur Google Docs avant que les internautes n’empilent le document et ne commencent à l’éditer (les éditeurs ont accidentellement laissé la page sans restriction).

L’ampleur de la panne de mardi – et la fréquence des pannes importantes comme celle-ci – est ce qui est vraiment inquiétant. En juillet dernier, des problèmes de connexion entre deux des centres de données exploités par Cloudflare ont finalement mis de nombreux sites, dont Politico, League of Legends et Discord, brièvement hors ligne. Ensuite, un problème de traitement de données pour Amazon Web Services en novembre dernier a causé des problèmes à des sites comme le Chicago Tribune, la société de caméras de sécurité Ring et Glassdoor. La panne de Fastly montre que la tendance se poursuit, d’autant plus que la majeure partie du Web reste de plus en plus dépendante des fournisseurs de cloud.

Bien que le problème semble être résolu pour le moment, il faudra un certain temps pour mesurer les dommages causés par quelques heures d’indisponibilité chez un grand fournisseur de cloud computing. Et cela laisse le monde attendre avec impatience la prochaine fois que cela se produira.