Une particule de matière noire pourrait révéler la tache aveugle de l’univers

06/10/2021 à 8h00 CEST

De nouvelles recherches suggèrent que la recherche de matière noire pourrait confondre les signaux des axions, des particules fossiles hypothétiques qui ont des informations sur ce qui s’est passé une seconde après le Big Bang, la tache aveugle de l’histoire de l’univers, pour du bruit.

L’origine de l’univers représente l’un des plus grands mystères de la cosmologie. On pense que tout a commencé par une grande explosion (Big Bang) qui a donné naissance à la matière et à l’énergie, il y a 13,7 milliards d’années.

Pourtant, nous n’avons jamais pu remonter aussi loin dans notre connaissance de l’univers : les premières nouvelles de ce qui s’est passé après la grande explosion nous ont permis de connaître quelque chose de l’univers alors qu’il avait déjà près de 400 000 ans.

On ne sait rien de ce qui s’est passé entre le Big Bang et ces 400 000 ans : cela représente un angle mort dans l’histoire de l’univers.

De nouvelles recherches de l’Université de Californie à Santa Cruz proposent un moyen de découvrir ce qui s’est passé dans l’univers une seconde après le Big Bang : la clé serait de trouver une particule mystérieuse appelée axion.

Fossiles cosmiques

Fossiles cosmiquesComme cette particule est encore hypothétique, si nous confirmions son existence, nous aurions non seulement découvert un nouveau composant de l’univers, mais cela nous permettrait également de résoudre le mystère de la matière noire, dont nous supposons qu’elle fait partie.

Les cosmologistes sont non seulement convaincus de son existence, mais aussi que l’axion se serait produit naturellement en grande quantité juste au moment où l’univers a commencé son histoire cosmique.

Ils supposent également que les axions fossiles continuent d’exister aujourd’hui : ils les considèrent comme une sorte de photons étranges, car on leur attribue la capacité de se transformer en photons (particules lumineuses) au sein des champs électromagnétiques.

L’une des choses que les scientifiques font pour vérifier qu’ils existent vraiment est d’essayer de créer des axions en laboratoire à l’aide de puissants champs électromagnétiques. Les expériences jusqu’à présent n’ont pas réussi à les voir.

Une autre façon de trouver des axions serait de les détecter, car les cosmologistes pensent que, s’ils existent et font partie de la matière noire, ils nous bombarderaient en permanence : des cavités micro-ondes résonnant à la masse de l’axion dans les champs magnétiques pourraient les découvrir.

Une autre technique pour détecter les axions consiste à utiliser des hélioscopes, qui tentent de détecter les axions produits à l’intérieur du Soleil.

Axions tordus

Axions tordus La nouvelle recherche, publiée dans Physical Review D, complique un peu plus le mystère des axions : elle considère que derrière le rayonnement de fond micro-ondes, une forme de rayonnement électromagnétique qui remplit complètement l’univers, il y a un autre rayonnement qui n’est pas moins hypothétique et aussi mystérieux.

Le rayonnement de fond micro-ondes est une conséquence du Big Bang, car les cosmologistes ont découvert que l’univers primitif était un plasma composé d’électrons, de photons et de baryons, qui sont tous des particules bien connues et éprouvées.

Ce rayonnement de fond micro-ondes est apparu lorsque l’univers s’est suffisamment refroidi après le Big Bang pour permettre aux protons et aux électrons de se combiner en hydrogène neutre.

Cette combinaison est le signal le plus ancien que nous ayons jamais enregistré dans l’univers, et elle s’est produite environ 400 000 ans après le Big Bang – c’est ce que nous appelons le rayonnement de fond micro-ondes.

Fond d’axions cosmiques

Fond d’axions cosmiquesLes auteurs de la nouvelle recherche considèrent que les axions apparus immédiatement après le Big Bang forment un autre rayonnement de fond, antérieur à celui des micro-ondes, et qu’ils appellent le fond d’axions cosmique (CaB).

Bien qu’il ne s’agisse que d’une hypothèse, ils soulignent qu’il existe de nombreuses raisons de soupçonner que l’axion pourrait exister dans notre univers dans le cadre de cet arrière-plan cosmique primordial.

Pour le trouver, il suffirait de mieux regarder les expériences actuellement menées pour trouver la matière noire.

Ils indiquent que les cosmologistes pourraient identifier des signaux révélateurs sur les axions comme du bruit dans les données de la recherche de matière noire.

Mystères résolus

Mystères résolusSi le soupçon qu’il y a encore des informations à découvrir dans les données sur la matière noire se confirmait, non seulement l’existence d’axions aurait été vérifiée, le premier fossile de ce qui reste des premières secondes après le Big Bang.

Dans ce cas, nous aurions remonté le temps comme jamais auparavant pour mieux comprendre ce qui s’est passé dans l’angle mort de l’histoire de l’univers.

Cette approche pourrait fournir des révélations importantes sur la matière noire, la température de ces moments critiques, le moment où l’expansion des galaxies a commencé, et s’il y avait vraiment deux transitions de phase cosmiques ou ruptures de symétrie, comme expliqué dans un communiqué.

Toutes ces questions qui entourent le mystère des axions intriguent les cosmologistes, car les résoudre les aiderait à mieux comprendre l’origine de tout ce que nous connaissons et vivons aujourd’hui.

Référence

Fond d’axion cosmique. Jeff A. Dror et al. Phys. Rev. D 103, 115004, 7 juin 2021. DOI : https : //doi.org/10.1103/PhysRevD.103.115004

Photo du haut : Explosion cosmique colossale détectée dans l’amas de galaxies d’Ophiuchus, à quelque 390 millions d’années-lumière de la Terre. NASA, ESA, ICRAR et al.