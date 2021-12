Une partie des spécifications du nouveau Samsung Galaxy S22 sont filtrées | La technologie

Les dernières rumeurs sur le nouveau Samsung Galaxy S22 révèlent certaines données sur leurs spécifications, telles que la quantité de RAM et de stockage.

Les fuites ne se reposent pas et, est-ce, n’importe quel appareil peut être la proie de cette situation. Bien sûr, normalement les plus troublés par cela sont les équipements les plus intéressants tels que ceux haut de gamme. L’exemple le plus clair est celui des smartphones Samsung de la famille Galaxy.

Cette famille de terminaux est l’une des plus intéressantes de Samsung et, pour le moment, la rumeur dit qu’elle arrivera avec trois membres : Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22 Plus et Galaxy S22 à sécher. Cette triade d’appareils est celle qui fera la guerre en 2022 au reste des équipements des autres constructeurs.

Ces dernières semaines, ce qui a fuité, c’est que les appareils arriveraient avec des fonctionnalités de premier ordre, mais qu’ils n’impliqueraient pas une rénovation totale et complète de la génération précédente de Samsung Galaxy S. Et, il est difficile de créer un saut de génération. .si complet.

Les rumeurs qui ont commencé à circuler concernant ces appareils ne concernent pas les caméras, bien qu’il s’agisse généralement d’une section sur laquelle l’attention est toujours concentrée. Cette fois, on parle des paramètres de stockage et des couleurs disponibles.

Ces données souligneraient que le Samsung Galaxy S22 5G arriverait avec une version de 8 Go de RAM, mais avec deux versions de stockage : 128 Go et 256 Go. Le Samsung Galaxy S22 Plus aurait les mêmes réglages et au niveau des couleurs, on parle d’un or rosé, vert, blanc et noir.

Celui qui devrait être le plus puissant, le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, arriverait avec une configuration de 12 Go de RAM ainsi que 128 Go ou 256 Go de stockage. Bien entendu, vous trouverez également une version avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour les photos, vidéos, etc.

La vérité est que, étant donné qu’il s’agira de terminaux haut de gamme, ces spécifications ne surprennent personne. De la même manière, il faut garder à l’esprit qu’il s’agit de fuites et que tant que Samsung ne révèle pas les données officielles, ces rumeurs doivent être prises avec une certaine prudence.