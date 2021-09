“Une partie du journalisme me traitait d’échec et que je ne sentais pas la chemise”

in

09/09/2021 à 10h15 CEST

.

Le capitaine de l’équipe d’Argentine, Lionel Messi, a parlé pour la première fois de la consécration de l’Albiceleste en tant que champion de la Copa América et a déclaré que Ils n’étaient pas “les pires” avant, ils ne sont pas non plus “les meilleurs” maintenant.

“Quand nous avons gagné, je ne pouvais pas le croire. J’en rêvais tellement que je ne comprenais même pas ce qui se passait. Honnêtement, je l’apprécie plus maintenant quand je vois l’image qu’à ce moment-là où j’étais parti et paralysé », a déclaré l’actuel joueur français du Paris Saint Germain.

« Savoir que nous ne sommes pas les meilleurs au monde est un tournant pour nous. nous voulons utiliser ce clean and jerk pour finir de grandir en équipe“Il a ajouté dans une interview téléphonique avec la chaîne ESPN de la concentration de l’équipe nationale argentine à la propriété de l’AFA dans la ville d’Ezeiza à Buenos Aires.

“Enfin de bonnes vacances du premier au dernier, j’ai toujours joué sans atteindre le but et les 15 premières journées ont été amères, sans rien vouloir”, a-t-il ajouté.

Concernant ses sentiments après le titre, le Rosario a réfléchi : “Il y avait une partie du journalisme qui me traitait d’échec et dont je ne sentais pas la chemise. Nous devons commencer par reconnaître que nous ne sommes pas les meilleurs au monde. Nous n’étions pas les pires avant et nous ne sommes pas les meilleurs maintenant.”

La star argentine a fait un geste avec son entraîneur Lionel Scaloni et a exprimé : « Il a un grand mérite pour tout cela. C’est lui qui a saisi l’équipe nationale à un moment difficile, qui a cru et s’est progressivement construit. Il a toujours su ce qu’il voulait.”

“Il faisait confiance aux joueurs, aux nouvelles personnes, aux jeunes, il savait toujours ce qu’il voulait. Nous avons grandi petit à petit. Depuis la Copa América en 2019, il a fait un bond, nous avons commencé à grandir en tant qu’équipe nationale, tout le travail de lui et du staff technique, donnant aux garçons la confiance nécessaire pour faire ce qu’ils ont fait », a-t-il ajouté à propos de Scaloni.

“Croyant que nous avons atteint notre apogée, croyant que nous sommes les meilleurs, nous devons continuer à grandir. Profitez de l’épaulé-jeté. La Copa América doit nous donner l’épaulé-jeté pour grandir dans le jeu, grandir dans le football», a-t-il souligné à l’horizon de la Coupe du monde au Qatar.

Enfin, en ce qui concerne le match de ce jeudi contre la Bolivie pour la dernière du triple date des Éliminatoires sud-américains, il a déclaré : « Nous voyons que tout est fou, dommage qu’il ne puisse pas être un stade plein à cause de la pandémie. C’est un moment spectaculaire pour nous, nous voulons vraiment profiter de tout cela“.

“Cette équipe pense à gagner les trois points pour continuer à ajouter. Profitez de la Coupe qui a été gagnée et de tout ce que nous pouvons. Pour pouvoir célébrer un titre, nous avons été proches plusieurs fois, nous n’avions pas eu la chance de pouvoir le faire donc. C’est arrivé et il faut en profiter, mais sans négliger qu’il y a un jeu et qu’il vaut trois points, qui sont très importants“, a-t-il conclu.