Une partie d’un parc de vacances populaire bouclé après un incident «tragique» dans une caravane .

Le parc de vacances a déclaré qu’il était «attristé» par l’incident tragique (Photo: Daily Post)

Une partie d’un parc de vacances a été bouclée par la police après un incident “tragique” dans une caravane.

Peu de détails ont été révélés sur ce qui s’est passé cet après-midi au parc de vacances Ty Mawr de Parkdean, dans le nord du Pays de Galles.

La police a confirmé qu’elle se trouvait sur les lieux d’un “incident grave”, mais a souligné qu’il n’y avait aucune menace pour le grand public.

Une ambulance aérienne a été envoyée sur les lieux tandis que les images montraient de grandes foules de vacanciers se rassemblant sur le site.

Le parc a déclaré qu’il était “choqué et attristé” par ce qui a été décrit comme un “incident tragique”.

Un communiqué indique: «Ty Mawr est un parc familial de 100 acres qui accueille chaque année des dizaines de milliers de joyeux vacances.

«Il s’agissait d’un incident isolé et sans précédent qui s’est produit à l’intérieur d’une caravane qui est maintenant une scène de crime.

La police a déclaré avoir été appelée pour un «incident grave» au parc de vacances (Photo: Daily Post)

“Notre équipe assiste la police dans ses enquêtes et comme il s’agit d’une affaire de police, nous ne pouvons pas en dire plus pour le moment.”

La police du nord du Pays de Galles a déclaré sur Twitter: ” La police est présente à un incident grave dans un parc de vacances près d’Abergele. Les enquêtes sont en cours.

” Toutes nos excuses pour tout dérangement causé. Il n’y a aucune menace pour le public, mais veuillez rester à l’écart de la zone pendant que nous traitons l’incident. Merci pour votre patience.’

Metro.co.uk a contacté la police pour plus de commentaires.

