Une partie négligée mais essentielle de la franchise ⋆ .

L’achat de Lucasfilm par Disney en 2012 a ouvert une multitude d’opportunités pour étendre le Guerres des étoiles univers. Depuis, nous avons vu cinq films et la série télévisée d’action en direct Le mandalorien, dont la majorité a plu aux fans avec Rogue One: Une histoire de Star Wars et Le mandalorien souvent considéré comme l’un des meilleurs contenus produits par la franchise depuis 1983 Le retour du Jedi.

Malgré ce domaine de l’ère Disney qui est constamment négligé, c’est la série animée Rebelles de Star Wars qui agit comme une quasi-séquelle de Star Wars: La guerre des clones série tout en étant seul et en comblant le fossé avec les événements de la trilogie originale, couvrant la dernière partie des deux décennies entre Épisodes III et IV.

Un des RebellesLa plus grande force est la décision de son équipe principale d’être des personnages nouveaux dans la franchise, dont beaucoup sont devenus les favoris des fans. La nature hétéroclite de l’équipage et de la camaraderie du Ghost rappelle Un nouvel espoir mais cela se sent distinctement dans son propre coin de A Galaxy Far Far Away, étoffant des aspects de l’univers que les films ne parviennent pas à aborder, à savoir les effets de la règle impériale sur de vraies personnes, particulièrement mis en évidence par des histoires récurrentes axées sur Ezra Bridger. monde natal de Lothal.

Nous rencontrons bien sûr des utilisateurs de force et des Jedi, mais Kanan Jarrus et Ezra ne sont pas aussi qualifiés ou maîtrisés que Obi-Wan Kenobi, Yoda ou Anakin Skywalker. L’accent mis sur Sabine Wren est particulièrement crucial alors que la série plonge fortement dans la tradition mandalorienne, quelque chose Le mandalorien bien sûr, s’appuie plus loin. Il ne serait pas exagéré de s’attendre aux événements du prochain Star Wars: Le mauvais lot série pour combler davantage certains des écarts entre Guerre des clones et Rebelles.

Peut-être le principal argument de vente pour Rebelles sont les liens vers pratiquement tous les aspects de la franchise à ce jour. Les liens les plus évidents sont La guerre des clones et la trilogie originale, avec quelques arcs de Guerre des clones porté en particulier pour Ahsoka Tano et le commandant Rex, bien que ceux-ci n’enlèvent jamais les arcs de notre noyau de personnages et il est rafraîchissant de voir ces personnages quinze ans environ après que le public les ait rencontrés pour la dernière fois. Il existe également des liens étroits vers Voleur un alors que nous rencontrons des personnalités clés telles que Mon Mothma et Saw Gerrera, semant les graines de certains des événements qui se déroulent Voleur un, avec la recherche d’informations de Gerrera sur l’étoile de la mort.

Il semble que l’annonce Star Wars: Ahsoka la série live-action continuera les threads démarrés dans Rebelles, et avec des rencontres avec des personnages emblématiques de toute la franchise, notamment Obi-Wan Kenobi et Lando Calrissian, il y a un potentiel pour Rebelles pour créer un lien vers les émissions à venir de ces personnages. Bien que nous voyions de nombreux personnages familiers, cela se fait de manière cohérente et ne nuit jamais aux événements principaux.Ainsi, bien que Dark Vador apparaisse en bonne place dans la deuxième saison de la série, ses apparitions ne se sentent jamais forcées et correspondent à la période en question. Les apparitions de Princesse Leia, C-3PO, Bail Organa et Master Yoda sont brèves mais aident à combler certaines lacunes de l’histoire de ces personnages dans l’univers plus large et tout en agissant en tant que service aux fans dans une certaine mesure, elles sont gérées correctement. manière. On nous donne également une trame de fond de personnages clés comme Wedge Antilles.

Rebelles présente des aspects qui seront approfondis plus tard avec l’introduction d’Inquisiteurs chargés de traquer les restes de l’Ordre Jedi et qui constituent également un élément clé du jeu vidéo Star Wars Jedi: Ordre déchu. Nous voyons également de nouveaux aspects de l’univers, y compris des réalités alternatives et des voyages dans le temps qui figurent en bonne place vers la fin de la dernière saison (qu’il s’agisse ou non d’un aspect de l’univers qui sera développé plus loin dans les séries ou les films à venir, reste à voir. ). Cependant, peut-être le principal nouvel ajout au canon officiel de Rebelles est la première apparition au cinéma ou à la télévision du méchant emblématique Grand Amiral Thrawn. Basé sur la deuxième saison de Le mandalorien, il semble probable que Thrawn soit le principal méchant de la série dérivée d’Ahsoka.

Rebelles de Star Wars utilise largement l’art conceptuel original de Ralph McQuarrie pour Épisodes IV – VI, en veillant à ce que l’émission génère la même sensation de «vécu» que les films originaux et qu’elle se déroule dans le même laps de temps. Cela montre également le dévouement qui a été investi dans la production de la série et la première incursion de Disney dans le Guerres des étoiles univers une entreprise très réussie. Associé au design, le ton et le rythme du spectacle encapsulent des éléments des deux Guerre des clones et les films originaux, offrant une expérience visuelle toujours agréable qui n’a pas peur de se plonger dans sa part de moments plus sombres.

Bien qu’il n’ait pas remporté le même niveau d’applaudissements que certains autres de Disney Guerres des étoiles contenu, Rebelles vaut bien le temps des fans avec des liens vers de nombreux aspects du passé de la franchise et offrant des aperçus alléchants de ce que son avenir pourrait nous réserver. Le casting de nouveaux personnages s’appuie sur l’héritage de la franchise et il y a beaucoup de camées et d’apparences à partir d’un assortiment de visages familiers, bien que ceux-ci ne fassent jamais perdre de l’élan à l’histoire principale et sont principalement réalisés avec beaucoup de soin et de respect.

Le ton du spectacle s’aligne étroitement avec la trilogie originale mais existe dans son propre coin distinct de cette galaxie, explorant la genèse de l’Alliance rebelle et certaines des premières batailles clés pour résister à la règle impériale avant l’implication de Luke Skywalker et Han Solo . Surtout, Rebelles devrait être considéré comme un visionnement essentiel pour la prochaine série Ahsoka Tano avec certains personnages de la série animée qui feraient leurs débuts en direct aux côtés de Ahsoka de Rosario Dawson. Et, avec un long intervalle jusqu’à ce que Le livre de Boba Fett et Le mandalorien saison trois, il n’y a pas de meilleur moment pour les fans de se familiariser avec les aventures d’Ezra Bridger, Hera Syndulla, Kanan Jarrus et le reste de l’équipage Ghost.

