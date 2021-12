Une pause dans le football – La résolution ou le revers de l’augmentation des cas de Covid

Avec la recrudescence des cas de COVID-19, devrait-il y avoir une pause football ? Le patron de Brentford, Thomas Frank, souhaite l’arrêt des procédures afin que les joueurs infectés puissent récupérer et réduire le risque de transmission.

Une pause football est la réponse, selon un entraîneur de Premier League

Retardons-nous les matchs de Premier League maintenant et sauvegardons-nous les matchs de Noël ?

Depuis début novembre, le Royaume-Uni voit le nombre moyen de cas confirmés quotidiens augmenter. Mercredi a vu le plus grand nombre de cas quotidiens depuis le début de la pandémie. L’émergence de la nouvelle variante Omicron est préoccupante. La variante peut être plus transmissible et pourrait donc conduire à des restrictions supplémentaires.

Le football semble être durement touché par la flambée des cas de COVID. La nouvelle d’autres cas confirmés est parvenue à Thomas Frank lors d’une conférence de presse. Le décompte actuel des joueurs infectés de Brentford s’élève à 13. S’exprimant lors de la conférence de presse, Frank a déclaré : terrain d’entraînement pour que tout soit propre et que vous brisez la chaîne.

Thomas Frank a-t-il raison de demander une pause dans tout le football pour freiner les transmissions ?

Jeux de verrouillage ou jouer à l’oreille ?

Leicester contre Tottenham est maintenant reporté car les Foxes ont trop peu de joueurs disponibles. Leicester fermera également ses terrains d’entraînement et ses installations pendant 48 heures pour endiguer les infections. Il s’agit du troisième report consécutif de Tottenham en raison de cas de coronavirus.

Plusieurs matchs sont en cours d’examen alors que d’autres reports se profilent. Le match d’Everton contre Chelsea se poursuit malgré les rumeurs selon lesquelles des membres de l’équipe de Thomas Tuchel auraient été testés positifs pour Covid. Cependant, la situation évolue constamment et selon football.london, les joueurs devraient être à nouveau testés avant le match de ce soir.

Certains matchs se déroulant normalement, certains pensent qu’il est préférable de continuer si possible. Comme l’a rapporté Sky Sports, la Premier League continuera de juger les matchs au cas par cas plutôt que de risquer de reporter tous les matchs.

Quelle est la probabilité qu’il y ait plus de cas ?

Omicron pourrait être plus transmissible que les variantes dominantes de Covid-19 et a le potentiel d’échapper aux vaccins. Comme indiqué dans le Guardian, le professeur Michael Tildesley, expert en modélisation mathématique des maladies infectieuses à l’Université de Warwick, a déclaré : « Il convient de rappeler, cependant, qu’il existe un décalage entre les individus infectés et les cas signalés, donc au moment où des cas sont détectés, il est probable qu’il y ait plus d’infections dans la communauté. »

Cela signifie qu’il y a probablement plus de cas qui se développent au sein d’équipes qui ont déjà des infections existantes.

